Weihnachtlich
Besser als aus der Pfanne! So gehen Gebrannte Mandeln im Airfryer
Der Duft von frisch gebrannten Mandeln gehört für viele zur Adventzeit einfach dazu. Doch dafür musst du nicht extra auf den Christkindlmarkt gehen: Mit dem Airfryer kannst du die süße Knabberei auch ganz einfach zu Hause zubereiten. Das Rezept braucht nur wenige Zutaten und ist eine praktische Alternative zur Zubereitung in der Pfanne.
Gebrannte Mandeln im Airfryer
Zutaten:
• 200 g ganze Mandeln mit Schale
• 80 g Zucker
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 1 TL Zimt
• 50 ml Wasser
• Eine kleine Prise Salz
Zubereitung
- Zuckermischung vorbereiten: Vermische Zucker, Vanillezucker, Zimt und Salz in einer Schüssel. Gib das Wasser dazu und verrühre alles, bis sich der Zucker etwas aufgelöst hat.
- Mandeln dazugeben: Gib die Mandeln in die Schüssel und vermische sie gründlich mit der Zuckermischung, sodass alle Mandeln gut überzogen sind.
- Airfryer vorbereiten: Lege den Korb deines Airfryers mit Backpapier aus, das für dein Gerät geeignet ist. Achte darauf, dass es nicht lose herumfliegen kann. Verteile die Mandeln möglichst gleichmäßig darauf.
- Mandeln rösten: Gare die Mandeln bei etwa 160 Grad für ungefähr 12 bis 15 Minuten. Schüttle den Korb zwischendurch mehrmals vorsichtig durch, damit die Mandeln gleichmäßig karamellisieren. Behalte sie gegen Ende gut im Auge, da Zucker schnell verbrennen kann.
- Abkühlen lassen: Nimm die Mandeln vorsichtig heraus und verteile sie auf einem Stück Backpapier. Trenne sie mit zwei Gabeln voneinander und lass sie vollständig auskühlen. Erst beim Abkühlen wird die Zuckerschicht richtig knusprig.
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