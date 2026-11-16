Besser als aus der Pfanne! So gehen Gebrannte Mandeln im Airfryer

Der Duft von gebrannten Mandeln gehört zum Weihnachtsmarkt einfach dazu. Doch für die süße Knabberei musst du nicht einmal das Haus verlassen: Mit wenigen Zutaten und deinem Airfryer kannst du den Weihnachtsmarkt-Klassiker ganz einfach selbst machen. So gelingt das Rezept!

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Der Duft von frisch gebrannten Mandeln gehört für viele zur Adventzeit einfach dazu. Doch dafür musst du nicht extra auf den Christkindlmarkt gehen: Mit dem Airfryer kannst du die süße Knabberei auch ganz einfach zu Hause zubereiten. Das Rezept braucht nur wenige Zutaten und ist eine praktische Alternative zur Zubereitung in der Pfanne.

Gebrannte Mandeln im Airfryer

Gebrannte Mandeln aus dem Airfryer © Getty Images/Westend61

Zutaten:



• 200 g ganze Mandeln mit Schale

• 80 g Zucker

• 1 Päckchen Vanillezucker

• 1 TL Zimt

• 50 ml Wasser

• Eine kleine Prise Salz

Zubereitung