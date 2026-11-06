Zwiebelblume: Dieses schnelle Snack-Rezept aus dem Airfryer musst du kennen

Wenn du Zwiebelringe magst, wirst du diesen Fingerfood-Trend lieben: Die Zwiebelblume, auch bekannt als "Blooming Onion" lässt sich in der Heißluftfritteuse ganz einfach, schnell und mit deutlich weniger Fett zu Hause zubereiten.

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In den USA ist die "Blooming Onion" längst ein Kult-Snack. Dabei handelt es sich um eine große Gemüsezwiebel, die raffiniert eingeschnitten wird, sodass sie wie eine geöffnete Blüte aussieht. Anschließend wird sie würzig paniert und goldbraun gebacken. Das Problem am Original: In Restaurants wird sie frittiert und ist eine echte Fast-Food-Bombe. Die geniale Lösung? Der Airfryer. In der Heißluftfritteuse wird die Zwiebelblume unglaublich knusprig und das mit nur einem Bruchteil des Fetts.

Die Zwiebelblume

Zwiebelblume © Getty Images

Zutaten für eine Zwiebel 1 große Gemüsezwiebel

80 g Mehl

1 TL Paprikapulver

1 TL Knoblauchpulver

1 Prise Salz

1/2 TL Cayennepfeffer

1 Ei

70 ml Milch

75 g Panko-Parniermehl

Öl zum Einsprühen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

Zubereitung

Schritt 1: Der Schnitt

Schäle die Zwiebel, aber lass den Wurzelansatz (den Strunk) unbedingt intakt, er hält die Blüte später zusammen. Schneide das obere Ende flach ab. Lege die Zwiebel nun mit der flachen Seite nach unten auf ein Brett. Setze die Zwiebel zum Schneiden in einen umgedrehten Schraubglasdeckel oder lege zwei Essstäbchen aus Holz links und rechts daneben. So blockiert die Klinge und du verhinderst, dass du die Zwiebel versehentlich komplett durchschneidest. Schneide die Zwiebel nun von oben wie eine Torte ein, bis du 16 schmale Spalten hast.

Schritt 2: Das Eisbad

Damit sich die einzelnen "Blütenblätter" wunderschön voneinander trennen, legst du die eingeschnittene Zwiebel nun für etwa 30 Minuten in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser. Trockne sie danach sehr gründlich mit Küchenpapier ab.

Schritt 3: Panieren

Bereite nun deine Stationen vor. Wälze die Zwiebelblume zuerst in der Gewürz-Mehlmischung. Achte darauf, dass das Mehl auch zwischen die einzelnen Schichten rieselt (hier darfst du die Blätter vorsichtig etwas auseinanderbiegen). Danach tauchst du sie in die verquirlte Ei-Milch-Mischung, bis sie komplett benetzt ist. Zum Schluss bestreust du die Zwiebel großzügig mit dem Panko-Mehl, bis sie rundherum umhüllt ist.

Schritt 4: Ab in den Airfryer

Besprühe die panierte Zwiebelblume rundherum leicht mit dem Ölspray. Das ist wichtig, damit die Panade die perfekte goldbraune Farbe bekommt. Backe sie nun bei 180 °C für ca. 18 bis 20 Minuten im Airfryer. Je nach Leistung deines Modells und der Größe der Zwiebel kann die Zeit leicht variieren. Wirf gegen Ende also ruhig mal einen Blick in den Korb, damit nichts verbrennt.

Der perfekte Dip dazu

Was wäre ein frittierter Snack ohne eine cremige Soße? Rühre in der Zwischenzeit einen schnellen Dip an: Mische einfach 2 EL Mayonnaise, 3 EL Sour Cream (oder griechischen Joghurt) und 1 TL Ketchup. Schmecke das Ganze mit einer Prise Knoblauchpulver, etwas Paprikapulver und Salz ab. Für den authentischen US-Kick passt auch ein kleiner Klecks Kren hervorragend dazu.