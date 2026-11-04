Kokosbusserl wie von Oma: So einfach gelingen die süßen Klassiker

Wenn der November Einzug hält, steigt langsam die Vorfreude auf Weihnachten. Und was könnte die Wartezeit schöner machen als der Duft frisch zubereiteter Weihnachtsleckereien?

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Wenn es draußen kälter wird und die Tage kürzer werden, beginnt die schönste Zeit für alle Naschkatzen: die Weihnachtsbäckerei. Kokosbusserl dürfen dabei auf keinem Keksteller fehlen. Mit ihrer saftigen Konsistenz, dem süßen Kokosgeschmack und ihrer unkomplizierten Zubereitung sind sie ein echter Klassiker.

Kokosbusserl

Kokosbusserl © StockFood / Barauskiene, Giedre

ZUTATEN FÜR 40 STÜCK 4 Eiklar

1 Prise Salz

2 TL Zitronensaft

225 g Staubzucker

250 g Kokosraspel

1 EL Mehl Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Die Eiklar mit dem Salz und Zitronensaft steif schlagen. Den Zucker nach und nach zu sieben und wieder steif schlagen. Die Kokosraspel sowie das Mehl unter den Teig ziehen. Den Backofen auf 150 Grad Unter- und Oberhitze vorheizen. Den Teig in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und mit etwas Abstand zueinander kleine Busserl auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech setzen. Im vorgeheizten Backofen 20-25 Minuten goldbraun backen. Anschließend herausnehmen, vorsichtig vom Blech nehmen und auskühlen lassen.

Süße Vorfreude auf Weihnachten

"Das große Weihnachtsbackbuch" versammelt mehr als 100 Rezepte für Kekse, Torten und Desserts. Klassiker wie Linzer Kekse treffen auf neue Ideen wie Salz-Karamell-Cookies und Orangen-Safran-Monde. Christstollen, Panettone und Apfelpunsch-Torte ergänzen die süße Sammlung für Advent und Festtage.

Zum gemeinsamen Backen oder als Geschenk bietet das Buch viel Inspiration. Die XXL-Luxus-Ausgabe mit 196 Seiten kostet 49,50 Euro und enthält einen Gutschein für Gratis-AIDA-Vanillekipferln. Das klassische Hardcover mit 148 Seiten ist um 29,50 Euro erhältlich. Bestellungen sind unter www.oe24.at/weihnachtsbackbuch möglich. Als Buch-Magazin gibt es die Rezeptsammlung um 19,90 Euro in allen Trafiken, bei Billa und Spar sowie im Buchhandel.