Kennt kaum jemand! Dieser Trick macht Ofenkartoffeln besonders knusprig

Außen goldbraun und herrlich knusprig, innen weich und fluffig: So sollen perfekte Ofenkartoffeln sein. Das Geheimnis dafür liegt nicht nur in der richtigen Temperatur. Mit einem einfachen Trick vor dem Backen werden sie besonders köstlich.

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Ofenkartoffeln sind eigentlich ein unkompliziertes Gericht. Kartoffeln schneiden, würzen, ab in den Ofen – fertig. Doch wer sich schon einmal gefragt hat, warum sie im Restaurant oft deutlich knuspriger werden als zu Hause, sollte einen zusätzlichen Schritt ausprobieren. Denn der entscheidende Trick passiert noch vor dem Backen: Die Kartoffeln werden zunächst vorgekocht und anschließend kräftig durchgeschüttelt.

Der Knusper-Trick für Kartoffeln

Bevor die (mehligkochenden!) Kartoffeln in den Ofen kommen, werden sie geschält und in Salzwasser gar gekocht. Anschließend gießt du sie ab und lässt sie kurz im Sieb abdampfen. Jetzt kommt der entscheidende Schritt: Decke das Sieb mit einem Deckel ab und schüttle die Kartoffeln vorsichtig, aber kräftig durch.



Dabei wird ihre Oberfläche aufgeraut. Es entsteht eine leicht mehlige Schicht, die beim Backen besonders knusprig werden kann. Während das Innere der Kartoffeln schön weich bleibt, bildet sich außen eine goldbraune Kruste.

Butter und Olivenöl: Die perfekte Kombination sind

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Der zweite Trick steckt in der Wahl des Fettes. Statt ausschließlich Olivenöl zu verwenden, werden die Kartoffeln mit einer Kombination aus Butter und Olivenöl oder Schmalz vermischt.



Die Butter bringt ein besonders intensives Aroma und sorgt für einen köstlichen Geschmack. Das Olivenöl ergänzt die Mischung und eignet sich gut zum Rösten im Backofen. Wer es besonders herzhaft mag, kann statt Olivenöl auch Schmalz verwenden.



Wichtig ist außerdem, die Kartoffeln in der Form möglichst gleichmäßig zu verteilen. Sie sollten nicht übereinanderliegen, damit sie rundherum bräunen können.

Das Rezept für extra knusprige Ofenkartoffeln

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Zutaten:



• 1 kg mehligkochende Kartoffeln

• Salz

• 1 EL Butter

• 2 EL Olivenöl oder Schmalz

• Pfeffer

• 4 Knoblauchzehen

• Frischer Schnittlauch und Dill nach Geschmack

Zubereitung:



1. Schäle die Kartoffeln und gare sie in einem Topf mit reichlich Salzwasser, bis sie weich sind.

2. Währenddessen kannst du den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.

3. Gieße das Wasser ab und lass die Kartoffeln im Sieb einige Minuten ausdampfen. Anschließend den Deckel aufsetzen und das Sieb mehrmals kräftig schwenken. So bekommt die Kartoffeloberfläche kleine Unebenheiten – genau die sorgen später für extra viel Knusprigkeit.

4. Verteile die Kartoffeln in einer ofenfesten Form. Gib Butter und Olivenöl (oder Schmalz) dazu und würze alles mit Salz und Pfeffer. Die Knoblauchzehen leicht andrücken und ebenfalls untermischen.

5. Achte darauf, dass die Kartoffeln möglichst nebeneinanderliegen und nicht zu dicht geschichtet sind.

6. Schiebe die Form in den vorgeheizten Ofen und röste die Kartoffeln rund 60 Minuten, bis sie außen goldbraun und knusprig sind. Zum Schluss mit frisch gehacktem Schnittlauch oder Dill garnieren und servieren.