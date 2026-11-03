SO gelingt das perfekte Frühstücks-Ei

Vergiss Butter und Pflanzenöl: DIESE Zutat macht dein Spiegelei zum absoluten Luxus-Frühstück.

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Food-Insider sind sich einig: Ein ganz bestimmtes Öl revolutioniert gerade unsere Frühstücksteller – und fast jeder hat es im Schrank stehen.

Außen kross, innen weich

Wer seine Eier in Sesamöl brät, erlebt eine echte Geschmacksexplosion. Das berichtet das Portal "Chip.de" im Test. Das asiatische Wunderöl verpasst dem Ei eine herrlich nussige, würzige Note, schreibt "Wales Online". Während das Eiweiß am Rand extrem kross wird, bleibt der Dotter innen wunderbar cremig.

Damit das Luxus-Ei gelingt, gibt es allerdings eine wichtige Regel: Die Pfanne darf nicht zu heiß werden. Sesamöl verträgt extreme Hitze nicht besonders gut und verbrennt schnell. Also: Mittlere Hitze an, Ei rein und den nussigen Duft genießen.

Wer den Geschmack noch weiter intensivieren oder variieren möchte, greift laut dem Portal "Utopia" zu diesen Alternativen: Tomatenmark: Ein Teelöffel Tomatenmark kurz in der Pfanne angeröstet entfaltet tiefe Röstaromen, die das Ei extrem würzig machen.