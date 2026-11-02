Herbstzeit ist Wildzeit: Die besten Lokale für Wildspezialitäten in Wien

Der Herbst hat viele schöne Seiten, eine davon ist die Wildsaison. Wir verraten, wo ihr im Herbst 2026 in Wien die besten Wildgerichte genießen könnt.

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Ob Hirschbraten, saftiges Reh oder traditionelle Wildgerichte mit Preiselbeeren, Rotkraut und Knödeln: Jetzt kommen Liebhaber:innen der herzhaften Herbstküche voll auf ihre Kosten. Zahlreiche Lokale verwöhnen ihre Gäste mit saisonalen Wildspezialitäten und verbinden traditionelle Rezepte mit modernen kulinarischen Ideen. Wir zeigen euch, wo ihr im Herbst in Wien die besten saisonalen Wildspezialitäten auf den Teller bekommt.

Collina am Berg

Am Spittelberg im 7. Bezirk wartet das "Collina am Berg" mit einer Besonderheit auf: Das Wildfleisch stammt aus dem eigenen Landgut. Küchenchef Oskar Kastwosky hebt traditionelles Wild auf ein urbanes und internationales Level. Hier stehen 2026 köstliche Reh-Croquetas mit Holunder-Mayonnaise, Tagliolini mit Wildschweinragout oder eine wärmende Consommé mit Wildschwein-Wantan auf der Speisekarte. Ein absoluter Geheimtipp für experimentierfreudige Feinschmecker.



Wo: Spittelberggasse 12, 1070 Wien

Pichlmaiers zum Herkner

In Hernals wird die österreichische Wirtshauskultur mit Leidenschaft gelebt. "Pichlmaiers zum Herkner" ist ein beliebter Treffpunkt für alle, die herzhafte Küche und echtes Wohlfühlessen lieben. Küchenchef Roman Artner zaubert hier unvergleichliche Wildmenüs, die alte Rezepte mit neuen Ideen verbinden. 2026 punktet das Lokal mit Highlights wie einer rosa gebratenen Hirschkrone an geschmortem rotem Spitzkraut, wilden Preiselbeeren und confierten Erdäpfeln. Wer Bio-Hirschrücken mit Eierschwammerln, Wacholder-Birne und Chimichurri probiert, wird den stimmungsvollen Innenhof im 17. Bezirk nicht mehr verlassen wollen.



Wo: Dornbacher Straße 123, 1170 Wien

. © Getty Images

Restaurant Vestibül

Wer Wildgenuss gerne mit einer Prise Hochkultur verbindet, ist im "Vestibül" im 1. Bezirk genau richtig. Unter der Leitung von Küchenchef Christoph Schuch steht die Qualität des Produkts im Mittelpunkt. Die Speisekarte begeistert mit raffinierten Wildgerichten: von zart geschmortem Rehragout bis hin zu glasiertem Wildschweinbratl. Für spannende Geschmacksmomente sorgen kreative Akzente wie Orange oder eine Palatschinke mit Walnuss und Ribisel. Mit seinen speziellen 5-Gänge-Wildmenüs (inklusive passender Weinbegleitung) bietet das Restaurant direkt am Burgtheater ein unvergessliches Gourmet-Erlebnis in historischem Ambiente.



Wo: Universitätsring 2, 1010 Wien

Hermes Café Restaurant Labstelle

Wer Regionalität schätzt, sollte sich diese Adresse im 13. Bezirk nicht entgehen lassen. Die Hermesvilla im Lainzer Tiergarten verbindet die perfekte Kulisse für einen ausgedehnten Herbstspaziergang mit ehrlicher, regionaler Küche. Besonders schön: Das Wild wird direkt vor Ort verarbeitet und kommt frisch auf den Teller. Auf der Speisekarte stehen bodenständige Schmankerl wie Wildschweinknödel, Wildkäsekrainer und Wildschweinverhackertes.



Wo: Lainzer Tor, 1130 Wien

Restaurant Buxbaum

Mitten im ersten Bezirk verbirgt sich im Heiligenkreuzerhof das Restaurant Buxbaum. Wer das elegante Lokal betritt, lässt den Trubel der Innenstadt sofort hinter sich. Küchenchef und Team bringen hier sensationelle Wildgerichte auf den Tisch, die geschickt zwischen österreichischer Tradition und moderner Raffinesse balancieren. Statt gewöhnlicher Beilagen gibt es hier spannende Aromenspiele. Der Rehrücken im Blätterteig mit Rüben und Mangold ist ein echtes Highlight auf der aktuellen Karte. Wer Wild auf Gourmet-Niveau sucht, ist hier goldrichtig.



Wo: Grashofgasse 3, 1010 Wien

Zum Alten Fassl

Das Zum Alten Fassl in der Ziegelofengasse ist eine echte Institution und war einst sogar das Stammlokal von Pop-Legende Falco. Wenn die Wild- und Ganslwochen anstehen, läuft das gemütliche Wirtshaus zur absoluten Höchstform auf. Hier gibt es die wärmende Hausmannskost, die man an grauen Herbsttagen braucht. 2026 lockt die saisonale Spezialitätenkarte mit Hirschcarpaccio, deftiger Rehbratwurst mit Kürbis-Rösti oder einem zarten gespickten Hirschbraten mit Wurzel-Rahmsauce, Rotkraut und Pilzknödeln. Ehrlich, bodenständig und unglaublich lecker.



Wo: Ziegelofengasse 37, 1050 Wien