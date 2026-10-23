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1090 Wien

Wien hat sein erstes Manga-Café – und es fühlt sich an wie ein Kurztrip nach Japan

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© Getty Images
Mehr als 1.000 Mangas, japanische Snacks und ein gemütlicher Platz zum Abtauchen: Das neue Akihabara Café in 1090 Wien bringt ein Stück japanische Popkultur nach Wien.
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Im neuen Akihabara Café in der Liechtensteinstraße 8, Wiens erstem Manga-Café, kannst du dich durch japanische Comics lesen und zwischendurch Matcha, Bubble Tea oder kleine Snacks bestellen.

Hinter dem Lokal steht Camille Sabourin. Der 30-Jährige machte seine Begeisterung für Mangas zum gastronomischen Konzept: Mehr als 1.000 Bände stehen den Gästen zum Schmökern zur Verfügung. Manga-Figuren und japanische Landschaftsmotive an den Wänden liefern die passende Kulisse, in einer Ecke laden Ohrensessel zum längeren Bleiben ein.

Dabei funktioniert das Café auch ohne großes Programm: Du suchst dir einen Comic aus, machst es dir gemütlich und tauchst in die Geschichte ein. Wer ausschließlich zum Lesen kommt, zahlt 3,50 Euro pro Stunde. Angeboten wird außerdem eine Variante mit Getränk um 8 Euro. Ein Besuch nur zum Essen oder Trinken ist ebenfalls möglich.

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Reisdreiecke zur nächsten Leserunde

Für die Pause zwischen zwei Kapiteln stehen unter anderem Onigiri auf der Karte. Die japanischen Reisdreiecke gibt es mit Thunfisch, Chicken oder Kimchi um jeweils 6 Euro. Wer mehr Hunger mitbringt, kann eine Bowl ab 10,90 Euro bestellen. Und für alle, die beim Essen lieber bei Vertrautem bleiben, hat sich auch ein Schinken-Käse-Toast auf die Karte geschlichen.

Bei den Getränken reicht die Auswahl von Kaffee und Matcha über Bubble Tea bis zu Cocktails. Dazu kommen süße Kleinigkeiten wie Kekse und Mochi – japanische Süßigkeiten aus Klebreis. So lässt sich auch ein längerer Lesenachmittag mit ein paar genüsslichen Unterbrechungen verbringen.

Akihabara-Viertel in Tokio © Getty Images

Tokio als Namensgeber

Der Name ist eine kleine Reise für sich: Akihabara heißt auch jenes Viertel in Tokio, das für Anime, Manga und Gaming bekannt ist. Im Wiener Café wird daraus eine unkomplizierte Einladung, japanische Popkultur kennenzulernen.

Das Akihabara Café findest du in der Liechtensteinstraße 8, Tür 3, 1090 Wien. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr.

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