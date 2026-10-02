Herbst-Klassiker
Herbstküche vom Feinsten: Diese Zutaten haben im Oktober Saison
Der Oktober ist kulinarisch einer der schönsten Monate des Jahres. Während noch einige Spätsommer-Zutaten erhältlich sind, beginnt gleichzeitig die Hochsaison für Kürbis, Wurzelgemüse und Kohlsorten. Dazu kommen Äpfel, Birnen, und Trauben – perfekt für süße und herzhafte Herbstrezepte.
Kürbis
Kaum eine Zutat steht so sehr für den Herbst wie Kürbis. Hokkaido, Butternut, Muskatkürbis und viele weitere Sorten sind im Oktober überall erhältlich. Besonders praktisch: Beim Hokkaido kann die Schale einfach mitgegessen werden.
Kürbis eignet sich für Suppen, Currys, Risotto, Pasta, Ofengemüse oder sogar für süße Kuchen und Pancakes.
Äpfel
Auch Äpfel haben jetzt Hochsaison. Viele heimische Sorten werden im September und Oktober geerntet und schmecken jetzt besonders frisch und aromatisch.
Neben Apfelstrudel und Kuchen passen Äpfel hervorragend in Salate, zu Käse oder in herzhafte Gerichte mit Schweinefleisch und Geflügel.
Birnen
Birnen gehören ebenfalls zu den klassischen Herbstfrüchten. Im Oktober sind viele heimische Sorten erhältlich.
Besonders gut schmecken sie pochiert, im Kuchen oder als süße Ergänzung zu Salaten. Auch die Kombination aus Birne, Walnüssen und kräftigem Käse wie Gorgonzola ist ein Herbstklassiker.
Weintrauben
Die Weinlese läuft auf Hochtouren – dementsprechend sind auch heimische Weintrauben jetzt besonders frisch erhältlich.
Sie schmecken nicht nur als Snack, sondern lassen sich auch hervorragend in Salaten, Desserts oder gemeinsam mit Käse servieren.
Pilze
Steinpilze, Eierschwammerl und andere Waldpilze gehören zu den begehrtesten Zutaten der Herbstküche. Je nach Wetter können sie im Oktober noch reichlich zu finden sein.
Pilze schmecken hervorragend in Risotto, Pasta, Saucen oder ganz klassisch mit Ei und Petersilie.
Rote Rüben
Rote Rüben sind besonders robust und haben im Herbst Saison. Sie können gekocht, gebacken oder roh verwendet werden.
Besonders beliebt sind sie als Ofengemüse, in Salaten oder als cremige Suppe. Auch mit Feta, Ziegenkäse oder Walnüssen harmonieren sie hervorragend.
Karotten und anderes Wurzelgemüse
Karotten, Pastinaken, Petersilienwurzel und Sellerie gehören jetzt zu den wichtigsten Zutaten für herzhafte Herbstgerichte.
Sie bilden die perfekte Grundlage für Suppen und Eintöpfe, schmecken aber auch geröstet aus dem Ofen besonders gut.
Kohl und Kraut
Im Oktober beginnt die große Zeit von Weißkraut, Rotkraut, Wirsing und verschiedenen Kohlsorten.
Sie sind nicht nur klassische Begleiter zu deftigen Gerichten, sondern können auch modern zubereitet werden – etwa als Ofengemüse, Salat oder knusprig geröstet.
Kohlsprossen
Auch die ersten Kohlsprossen kommen jetzt wieder auf den Teller. Im Ofen geröstet werden sie außen knusprig und innen weich.
Besonders gut schmecken sie mit Parmesan, Honig, Balsamico oder gerösteten Nüssen.
Nüsse
Walnüsse und Haselnüsse werden ebenfalls im Herbst geerntet. Sie passen perfekt in Kuchen und Desserts, geben aber auch Salaten, Pasta und Gemüsegerichten eine herbstliche Note.
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Das schmeckt im Oktober besonders gut
Wer im Oktober saisonal kochen möchte, hat also jede Menge Auswahl. Kürbis, Pilze und Wurzelgemüse sorgen für herzhafte Wohlfühlgerichte, während Äpfel, Birnen und Trauben perfekt für Kuchen und Desserts sind. Und das Beste: Viele dieser Zutaten lassen sich wunderbar miteinander kombinieren.
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