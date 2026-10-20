Nach 30 Jahren: Bekanntes Gasthaus sperrt zu

Nach drei Jahrzehnten endet die Ära des Artner-Gasthauses auf der Wieden. Gastronom Martin Sohl übernimmt den Standort und eröffnet im November ein neues Steak-Restaurant mit Bar.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach 30 Jahren verabschiedet sich das Artner-Gasthaus auf der Wieden. In der Floragasse 6 im 4. Bezirk übernimmt Gastronom Martin Sohl das Lokal und eröffnet dort am 5. November sein neues Restaurant "SOHL – Steaks & Bar". Statt des bisherigen Gasthauses soll künftig ein modernes Steak-Lokal mit Bar entstehen.

Artner übergibt an jüngere Generation

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe von Markus Artner an Martin Sohl geht eine 30-jährige Gastronomiegeschichte zu Ende. Das Artner hat sich über die Jahrzehnte einen festen Platz in der Wiener Lokalszene erarbeitet. Für den bisherigen Betreiber ist nun allerdings der Zeitpunkt gekommen, sich von dem Standort zu verabschieden.

"Die Floragasse war für uns weit mehr als nur ein Restaurantstandort", erklärt Markus Artner. In den vergangenen drei Jahrzehnten seien zahlreiche persönliche Beziehungen entstanden. Den Wechsel sieht er positiv. "Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, das Zepter an die jüngere Generation zu übergeben", so Artner.

Sein Nachfolger will die traditionsreiche Adresse mit einem eigenen Konzept weiterführen. "Ich habe großen Respekt vor dem, was Markus Artner hier über drei Jahrzehnte aufgebaut hat", betont Martin Sohl. Gleichzeitig möchte er dem Lokal eine neue Handschrift geben.

Vom Gasthaus zum modernen Steak-Lokal

Nach 30 Jahren Artner auf der Wieden übergibt Markus Artner symbolisch den Schlüssel zur Floragasse 6 an Martin Sohl. © SOHL

Im Mittelpunkt des neuen Restaurants stehen Steaks, die trotz hoher Qualitätsansprüche zu erschwinglichen Preisen angeboten werden sollen. Die Speisekarte wird bewusst überschaubar gehalten. Geplant sind verschiedene Steak-Cuts wie Flat Iron und Chateaubriand, das auch zum Teilen serviert wird. Dazu kommen Beef Carpaccio, Burger und vegetarische Gerichte.

Sohl möchte allerdings kein klassisches Steakhouse eröffnen. Die Bar soll eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die Küche. Neben ausgewählten Weinen stehen Cocktails und verschiedene Spritz-Variationen auf der Karte. Wer nur auf ein Getränk vorbeischauen möchte, soll genauso willkommen sein wie Gäste, die sich für ein ausgedehntes Abendessen entscheiden. "Wir wollen einen Ort bieten, an dem man sich vom ersten Moment an wohlfühlt, richtig gut isst, auf einen Drink vorbeikommt und am Ende vielleicht länger bleibt als geplant", beschreibt Sohl seine Pläne.

Eröffnung am 5. November

Auch optisch bekommt das Lokal einen neuen Auftritt. Zeitgemäßes Design, eine warme Atmosphäre und eine lebendige Bar sollen das neue Konzept prägen. Auf gehobene Gastronomie mit steifen Regeln will Sohl bewusst verzichten. Am Donnerstag, dem 5. November, öffnet "SOHL – Steaks & Bar" offiziell seine Türen. Künftig ist das Restaurant in der Floragasse 6 von Dienstag bis Samstag jeweils ab 12 Uhr geöffnet. Angeboten werden Mittagessen, Afterwork-Drinks und Abendessen