Auf diese Gastro-Neuheiten freuen wir uns im November 2026 in Wien

Der November bringt in Wien eine ganze Reihe kulinarischer Highlights. Auf diese Neueröffnungen freuen wir uns ganz besonders.

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Die Wiener Gastroszene serviert uns diesen November eine aufregende Mischung aus feuriger Basken-Küche, entspanntem Bistro-Flair, neu interpretierter Wirtshaus-Tradition und innovativen Aperitivo-Momenten. Welche Neuheiten du nicht verpassen solltest, verraten wir hier.

Tres by El Gaucho

Rochusmarkt / Post am Rochus, 1030 Wien

Die bekannte Gastro-Familie Grossauer erweitert ihr Imperium: Für Ende November 2026 ist am Rochusmarkt die Eröffnung des neuen Bistros Tres by El Gaucho geplant. Das Erfolgskonzept zieht in die Räumlichkeiten der ehemaligen Helmut Sachers Coffee-Lounge und grenzt direkt an das bestehende El Gaucho-Steakhouse an. Die Idee dahinter: Es gibt täglich wechselnde Tagesteller inklusive Weinbegleitung (für 20 Euro) – und das nicht nur mittags, sondern solange der Vorrat reicht.

Zur Alten Liebe im Funkhaus

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Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Das Foyer des Wiener Funkhauses in der Argentinierstraße ist um eine kulinarische Attraktion reicher: Das Restaurant Zur Alten Liebe. Dahinter steckt das kreative Trio, das uns bereits mit dem "Bistro Fantasy" begeistert hat. Sie zaubern hier eine moderne Hommage an das klassische Wiener Gasthaus – serviert wird "elevated Austrian comfort food", also österreichische Wohlfühlküche auf einem völlig neuen Level und mit Fokus auf frische Zutaten.

Inigo Asador

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Johannesgasse 23, 1010 Wien

In der City hat das neue Inigo Asador seine Türen geöffnet und bringt urige baskische Grilltradition direkt nach Wien. Im Zentrum des wunderschön designten Lokals steht der offene Grill. Hier werden riesige Fleisch-Cuts, die zuvor optimal reifen durften, nur mit Hitze und grobem Meersalz veredelt. Die großen Steaks werden in der Mitte des Tisches serviert, ideal zum Teilen in geselliger Runde, begleitet von sensationellen Weinen.

Restaurant Nuje

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Märzstraße 138, 1140 Wien

Im 14. Bezirk hat sich ein neues Nachbarschaftslokal angesiedelt. Das Gefühl von gelebter Gemeinschaft will das Gastro-Duo Gaetano Brancato und Küchenchef Mario Farina hier vermitteln. Die Speisekarte ist eine Austro-Mediterrane Fusion: Wer hätte gedacht, dass hausgemachte Ravioli mit einer herzhaften Gulaschfüllung so gut schmecken? Mit einem Mittagsmenü ab 11,90 Euro und einem feinen Sonntagsbrunch ist das Nuje unser neuer Wohlfühlort für kühle Herbsttage.

Nord Brewbar

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Gumpendorfer Straße 32, 1060 Wien

Wer eine Auszeit vom Alltag sucht, findet in der Gumpendorfer Straße jetzt skandinavische Behaglichkeit. Gründer Michael Mayer bringt mit der Nord Brewbar hell geröstete Kaffeebohnen nach nordischem Vorbild nach Mariahilf. Für ihn steht fest: Dieser fruchtige Kaffeegenuss, ganz ohne Bitterstoffe, muss nach Wien. Hier liegt der Fokus voll und ganz auf hervorragendem Filterkaffee, der mit meisterhaftem Handwerk zubereitet wird.

Barettino-Bar

Seitzergasse 5A, 1010 Wien

Nicht nur auf dem Teller, auch im Glas gibt es im Herbst 2026 aufregende Neuheiten in Wien. Wer an italienischen Aperitivo denkt, denkt meist an Alkohol, doch die aufstrebende Marke Barettino beweist in der Wiener Gastro-Szene gerade das Gegenteil. In der Seitzergasse eröffnen Simone Edler und Peter Friese noch vor Weihnachten eine alkoholfreie Aperitivo-Bar. Als unkompliziertes Stehkonzept ist sie in einem kleinen Anbau hinter der Kirche am Hof geplant, gegenüber der Campari Bar.