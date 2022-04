× Hund gefesselt, ertränkt und getötet

Ein alptraumhafter Krimi um einen ermordeten Border Collie schockt nicht nur die bedauernswerten Besitzer.

NÖ. Die Hintergründe des Todes von „Liam“ liegen noch völlig im Dunklen – was ÖSTERREICH aber von Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigt bekam ist, dass die Polizei in der schrecklichen Causa ermittelt. Was ist in einem Ort im Raum Altlengbach passiert? Ein Paar mit zwei Hunden und einem (angemieteten) Haus mit großem Grund vermisste seit Dienstagabend den Rüden „Liam“, ein Border Collie, der noch nie weggelaufen war, sprang über den Zaun und war seitdem verschwunden.

© all

Sein Herrchen zu ÖSTERREICH: „Wir haben alles abgesucht, sind die ganze Gegend abgegangen, doch keine Spur von unserem Liam.“ Auch im Internet in diversen Gruppen posteten er und seine Lebensgefährtin, dass ihr achtjähriger Hund abgängig war. Doch niemand hat Liam gesehen.

© oe24 ×

Brunnen. Donnerstag beschlich den Angestellten dann ein seltsames Gefühl – er hob die Abdeckung über einen Brunnen auf dem Grundstück in die Höhe. Dabei sah er in der Tiefe zu seinem Entsetzen einen Tierkadaver – der mit Klebeband sowie einem Seil an den Pfoten gefesselt und zusammegebunden war, die Schnauze des Hundes war geknebelt, Liam war gefoltert und hilflos in den Schacht zum Ertrinken hineingeworfen worden.

Die geschockten Besitzer alarmierten sofort die Polizei.: „Wer hat uns das nur angetan?“ Alles sieht nach einer grausamen, sehr persönlichen Racheaktion aus.

(kor)