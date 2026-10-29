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Alkoholfreie Bar in Wien: Hier gibt’s Aperitivo ganz ohne Alkohol

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Gemütliche irische Taverne mit langer Holztheke, Flaschen, Gläsern und warmem Licht.
© Getty Images
Aperitivo-Feeling ohne Promille: In der Wiener Innenstadt eröffnet noch vor Weihnachten eine neue Bar, die ganz auf alkoholfreie Drinks setzt. Hinter dem Konzept stehen Simone Edler und Peter Friese und eine Marke, die gerade von Falstaff ausgezeichnet wurde.
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Ein schneller Drink am Tresen, italienisches Lebensgefühl und das alles ganz ohne Alkohol: Genau dieses Konzept soll bald in der Wiener Innenstadt Einzug halten. Simone Edler und Peter Friese eröffnen noch vor Weihnachten in der Seitzergasse eine neue Bar rund um ihre alkoholfreie Marke Barettino. Der Standort liegt in einem kleinen Anbau an der Rückseite der Kirche am Hof – mitten im historischen Zentrum Wiens.

Italienisches Bar-Feeling mitten in Wien

Das Konzept orientiert sich an der italienischen Aperitivo-Kultur. Statt gemütlicher Sitzplätze ist ein Stehkonzept geplant: Gäste sollen kurz auf einen Drink vorbeikommen, am Tresen stehen und das italienische Bar-Ritual erleben können. Auch der Name passt dazu: "Barettino" bedeutet übersetzt so viel wie "kleine Bar".

Die Lage verbindet die historische Altstadt mit den großen Einkaufsstraßen. Damit könnte das Lokal auch für alle interessant werden, die beim Shopping eine alkoholfreie Alternative zum klassischen Aperitivo suchen.

Diese Drinks stehen im Mittelpunkt

Im Zentrum steht die Marke Barettino, die Edler und Friese gemeinsam aufgebaut haben. Die alkoholfreien Aperitivo-Blends der Linie "Free Spirited" lassen sich pur trinken oder als Basis für Cocktails verwenden. Außerdem gibt es die Linie "Latteria", die speziell für Latte-Kreationen entwickelt wurde und vielseitig einsetzbar ist.

Auszeichnung als "Neues Produkt des Jahres"

Für Barettino kommt die Neueröffnung zu einem besonderen Zeitpunkt: Bei der Falstaff Bar- und Spirits-Awardnight 2026 wurde die Marke als "Neues Produkt des Jahres" ausgezeichnet. Mit der eigenen Bar bekommt das Konzept nun einen Ort, an dem die alkoholfreien Kreationen direkt ausprobiert werden können.

Die Eröffnung in der Seitzergasse ist noch vor Weihnachten 2026 geplant. Einen genauen Eröffnungstermin hat das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben.

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