Wiener Restaurant gehört zu den 50 besten der Welt

Die internationale Gastro-Elite blickte am 4. November 2026 nach Lima, Peru: Dort wurden die begehrten "The World's 50 Best Restaurants 2026" gekürt. Auch Österreich darf jubeln. Ein heimisches Restaurant sorgte für einen besonderen Erfolg.

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Einmal jährlich richtet sich der Blick der internationalen Gastronomieszene auf ein ganz besonderes Ranking: die "The World's 50 Best Restaurants". Seit 2002 zeichnet eine internationale Jury aus Spitzenköchen, Restaurantkritikern und Branchenexperten die besten und innovativsten Restaurants rund um den Globus aus. Die Liste zählt zu den prestigeträchtigsten Ehrungen der Branche und gilt als begehrtes Gütesiegel der Spitzengastronomie. Neben kulinarischer Exzellenz spielen auch Kreativität, Nachhaltigkeit und das Gesamterlebnis eine entscheidende Rolle.

Die besten Restaurants der Welt

Platz 1: Asador Etxebarri (Atxondo, Spanien)

Ein Dorf mit gut hundert Einwohnern tief im spanischen Baskenland beherbergt ab sofort offiziell das beste Restaurant der Welt. Im Asador Etxebarri verzichtet Küchenchef Bittor Arguinzoniz bewusst auf pinzettenfeine Molekularküche. Sein Geheimnis? Das offene Feuer. Auf selbst entworfenen, höhenverstellbaren Grills wird von der roten Garnele bis zum Rinderkotelett alles über verschiedenen Holzarten veredelt. Selbst das Dessert, ein cremiges Milcheis, besticht durch ein feines Raucharoma.

Platz 2: Gaggan (Bangkok, Thailand)

Spitzenkoch Gaggan Anand sichert sich nicht nur weltweit Silber, sondern bleibt auch die unangefochtene Nummer 1 in Asien. Im Gaggan prallen moderne indische Aromen auf thailändische, japanische und französische Einflüsse. Hier werden die Regeln des Fine Dining genüsslich gebrochen: Menüs werden als Emojis präsentiert, das Essen darf und soll mit den Fingern gegessen werden, und manchmal muss man den Teller sogar ablecken. Ein echtes Erlebnis.

Platz 3: Alchemist (Kopenhagen, Dänemark)

Unter der Ägide von Mastermind Rasmus Munk verschmelzen im Alchemist außergewöhnliche Handwerkskunst, Kunstinstallationen und Gastronomie zu einem immersiven Gesamtkunstwerk. Ein Abend in diesem dänischen Wunderland geht weit über das reine Essen hinaus, es ist eine provokante, visuelle und geschmackliche Show der Superlative, die weltweit ihresgleichen sucht.

Steirereck in Wien landet auf Platz 30

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Das Steirereck im Stadtpark konnte sich im internationalen Feld nicht nur behaupten, sondern machte im Vergleich zum Vorjahr sogar drei Plätze gut und landete auf einem grandiosen Platz 30. Küchenchef Heinz Reitbauer und sein Team beweisen Jahr für Jahr, wie spannend die moderne österreichische Küche sein kann. Wer im Steirereck diniert, begibt sich auf eine unvergessliche geschmackliche Reise.

The World’s 50 Best Restaurants 2026