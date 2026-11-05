Karfiol in der Haube: Silvia Schneider macht Gemüse zum Genuss

Silvia Schneider und Spitzenköche laden mit ihren Lieblingsrezepten zur Genussreise durch Österreich und darüber hinaus.

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Karfiol in der Haube

Silvia kocht: Mo-Fr, ab 14:00, auf ORF2 © Juraj Melicher / ORF

Zutaten für 4 Personen 1 Stk. Karfiol-Kopf

70 g Butter

3 Eier

2 EL geriebener Parmesan

2 EL Mehl (glatt)

6 EL Sauerrahm

Salz, Pfeffer, Chiliflocken

100 g Butter

2 EL Semmelbrösel

Abrieb von 3 Zitronen Zeit: 1 Std. Personen: 4

Zubereitung

Für den Karfiol zuerst den Karfiol-Kopf von den Blättern und dem Strunk befreien, ein paar Minuten in kaltes Salzwasser einlegen und im Topf mit wenig gesalzenem Wasser kochen. Die Eier trennen und die Butter mit den Dottern in der Küchenmaschine schaumig schlagen, den geriebenen Parmesan, Mehl und Sauerrahm einrühren, mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Das übrige Eiklar salzen und zu einem Schnee schlagen, diesen unter die Masse heben. Ein Drittel der Masse in eine feuerfeste Form geben, den Karfiol im Ganzen darauf legen und den Rest darüber gießen. Im Rohr bei 200 °C Umluft etwa 20–30 Minuten backen. Semmelbrösel mit der Butter und Zitronenabrieb anrösten und über den Karfiol bröseln.

Rezept von Max Stiegl

'Silvia kocht', die ORF-Kochshow zum Nachkochen

Vom Bildschirm auf den Teller: "Silvia kocht – Die 100 besten Rezepte der ORF-Kochshow" lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Das Buch gibt jenen Menschen eine Bühne, die mit Wissen, Geduld und Mut die Vielfalt der heimischen Küche bewahren und bereichern. Silvia Schneider nimmt ihre Leser auf eine kulinarische Reise durch Österreich und darüber hinaus mit.

Regionale Lieblingsrezepte treffen auf persönliche Geschichten, Begegnungen und die Menschen hinter den Produkten. So verbinden sich alte Küchentraditionen mit neuen Ideen und regionalem Genuss. Genaue Zutatenlisten und Beschreibungen helfen bei der Zubereitung. Das Buch ist ab 5. November erhältlich – man kann ab sofort die XXL-Luxus-Ausgabe mit 164 Seiten um 49,50 Euro und das klassische Hardcover-Buch mit 148 Seiten um 29,50 Euro vorbestellen unter www.oe24.at/silviakocht