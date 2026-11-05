Diese eine Zutat kann deine Kürbissuppe ruinieren – wenn du zu viel davon verwendest

Cremig, würzig und wunderbar herbstlich: Kürbissuppe gehört zu den beliebtesten Gerichten der kalten Jahreszeit. Doch zu viel davon kann den feinen Kürbisgeschmack schnell überdecken und aus der aromatischen Suppe eine ziemlich schwere Angelegenheit machen.

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Wenn es draußen kühler wird, landet Kürbissuppe wieder regelmäßig auf unseren Tellern. Sie ist einfach zuzubereiten, lässt sich vielseitig variieren und schmeckt sowohl klassisch mit Ingwer und Muskat als auch in exotischen Varianten. Besonders beliebt ist die Kombination mit Kokosmilch, die der Suppe eine angenehm cremige Konsistenz verleiht.



Doch genau hier liegt eine häufige Fehlerquelle: Wer es mit der Kokosmilch übertreibt, riskiert, dass der eigentliche Hauptdarsteller in den Hintergrund rückt. Statt des leicht süßlichen, nussigen Kürbisaromas dominiert plötzlich der intensive Kokosgeschmack.

Zu viel für eine Kürbissuppe

Kokosmilch ist relativ fettreich und geschmacklich intensiv. Wird zu viel davon verwendet, kann die Suppe schnell schwer und sehr gehaltvoll schmecken. Auch die Gewürze können dadurch in den Hintergrund geraten.



Das bedeutet nicht, dass du auf Kokosmilch verzichten musst. Entscheidend ist vielmehr die richtige Menge. Sie sollte den Kürbisgeschmack ergänzen und nicht überdecken.

Die richtige Balance

Kürbissuppe © Getty Images/Westend61

Als grobe Orientierung kannst du bei einer Suppe aus etwa einem Kilogramm Kürbis zunächst mit 100 bis 150 Millilitern Kokosmilch starten. Püriere die Suppe und probiere sie anschließend. Wenn du eine cremigere Konsistenz möchtest, kannst du schrittweise etwas mehr hinzufügen.



Auch die Wahl der Kokosmilch macht einen Unterschied: Vollfette Varianten sorgen für mehr Cremigkeit und ein intensiveres Aroma. Light-Kokosmilch ist milder und enthält weniger Fett, verändert aber ebenfalls den Geschmack.



Ein weiterer Tipp: Gib die Kokosmilch am besten erst gegen Ende der Zubereitung dazu. So kannst du die Menge besser kontrollieren und die Suppe nach und nach abschmecken.

Weniger ist manchmal mehr

Kokosmilch kann Kürbissuppe wunderbar cremig machen und ihr eine exotische Note verleihen. Zu viel davon kann allerdings den Geschmack des Kürbisses überdecken. Deshalb gilt: Lieber zunächst sparsam dosieren und nach und nach ergänzen.