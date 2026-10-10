Diese Kürbis-Rezepte kennen Sie bestimmt noch nicht!

Von herzhaft bis süß: Kürbis zeigt jetzt seine ganze Vielfalt – als knuspriger Flammkuchen, cremige Suppe und würzige Palatschinken.

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Kürbisse, das herbstliche Superfood, werden nicht nur in der Steiermark gepflanzt, sondern auch im Weinviertel, im Marchfeld, in Oberösterreich und rund um den Neusiedlersee – und das immer häufiger in Bio-Qualität. Sie werden ohne Einsatz von chemischen Düngemitteln oder Pestiziden angebaut. Sie sind dadurch nicht nur intensiver im Geschmack, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz bei. Hierzulande zählen der Hokkaido und der Butternusskürbis zu den beliebtesten Sorten. Ob Hokkaido, Butternuss oder Muskat – jetzt können die leuchtend orangefarbenen Alleskönner frisch vom Feld genossen werden. Ob als klassische Kürbissuppe, im Ofen geröstet oder in herbstlichen Salaten – der Kürbis punktet nicht nur mit seinem milden, leicht süßlichen Aroma, er ist auch ein echter Nährstofflieferant. Sie enthalten beachtenswerte Mengen an Carotinoiden und Vitaminen B1, B2 und B6 sowie Vitamin C und E, aber auch Eisen.

Kürbissorten unterscheiden sich in Form, Farbe und Geschmack

Hokkaido: Kleine, leuchtend orange Kürbissorte, die man nicht schälen muss. Der Hokkaido hat ein nussig-süßes Aroma und ist vielseitig verwendbar.

Butternuss: Der birnenförmige Kürbis zeichnet sich durch sein cremiges, leicht süßliches Fruchtfleisch aus. Er eignet sich für Pürees oder zum Backen.

Muskatkürbis: Mit seiner gerippten Form und dem würzig-süßlichen Geschmack ist der Kürbis perfekt für herzhafte Gerichte. Er verleiht Suppen, Currys und Aufläufen eine besondere Note.

Kürbis-Kokosmilchsuppe

© StockFood

Zutaten für 4 Personen 1 Stk. Chilischote

2 Stk. Knoblauchzehen

2 Stk. Zwiebeln

2 Stk. Karotten

15 g Ingwer

750 g Hokkaidokürbisfruchtfleisch

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 TL Currypulver

800 ml Gemüsefond

400 g Kokosmilch

4 EL Sauerrahm

1 EL Zitronensaft

2 Stängel Petersilie

2 EL Granatapfelkerne

1 EL geröstete Sonnenblumenkerne

1 EL geröstete Kürbiskerne Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 35 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Chili waschen, halbieren, entkernen und fein hacken. Knoblauch und Zwiebeln abziehen, Karotten und Ingwer schälen und alles mit dem Kürbisfruchtfleisch klein schneiden.

2. Alles zusammen in einem Topf im Olivenöl 3–4 Minuten andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Currypulver bestäuben und mit dem Fond auffüllen. Für ca. 25 Minuten köcheln lassen.

3. Kokosmilch zugeben, weitere ca. 5 Minuten köcheln, dann die Suppe fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Sauerrahm mit Zitronensaft und etwas Salz verrühren. Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.

5. Die Suppe in Schüssel füllen, mit Petersilie garnieren, Granatapfelkerne, Sonnenblumen- und Kürbiskerne darüberstreuen und servieren.

Flammkuchen mit Kürbis und Schinken

© StockFood

Zutaten für 4 Personen 400 g Vollkorn Weizenmehl

5 EL Olivenöl

1 TL Salz

60 g Sonnenblumenkerne

600 g Hokkaidokürbis

1 TL Bio-Zitronenabrieb

350 g Crème fraîche

Pfeffer

1 Handvoll Rucola

12 Scheiben Parmaschinken Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Mehl, Öl und Salz in einer Schüssel mit 200 ml Wasser vermengen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem glatten Teig verkneten. Im Kühlschrank ca. 30 Minuten ruhen lassen.

2. Teig in vier Portionen teilen, jeweils zu Kugeln formen und in Sonnenblumenkernen wälzen. Dann rund dünn ausrollen und auf je ein Stück Backpapier legen.

3. Kürbis waschen, Kerne entfernen und Kürbisfleisch grob würfeln. In einem Topf mit Salzwasser ca. 5 Minuten kochen und abgießen.

4. Backofen mit zwei Backblechen auf 220 °C Umluft vorheizen. Zitronenabrieb mit Crème fraîche verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auf Teiglinge streichen und Kürbiswürfel darauf verteilen.

5.Die ersten beiden Flammkuchen mit dem Backpapier auf die Bleche ziehen und im Ofen ca. 10 Minuten backen. Mit den restlichen beiden ebenso verfahren.

6. Rucola waschen und trockenschütteln. Die fertigen Flammkuchen mit Parmaschinken belegen und mit Rucola garniert servieren.

Palatschinken mit Kürbis und Faschiertem

© KI-generiert

Zutaten 1 Bund glatte Petersilie

200 g Mehl

Salz

2 Stk. Eier

260 ml Milch

2 Stk. Zwiebeln

2 Stk. Knoblauchzehen

500 g Hokkaido- oder Muskat- Kürbisfruchtfleisch

1 EL Sonnenblumenöl und etwas für die Form

400 g gemischtes Faschiertes

200 g Sauerrahm

Pfeffer

1/2 TL edelsüßes Paprikapulver

1/2 TL Currypulver

100 g Reibekäse Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Petersilie waschen, trockenschütteln, Blättchen von den Stielen zupfen und fein schneiden. Mehl und 2 Prisen Salz mit Eiern und Milch verquirlen. Petersilie hinzufügen und unterrühren. Den Teig ca. 30 Minuten ruhen lassen.

2. In der Zwischenzeit Zwiebeln und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Kürbis erst in ca. 2 cm dicke Spalten und diese quer in dünne Scheiben schneiden.

3.Sonnenblumenöl in einer weiten Pfanne erhitzen. Faschiertes darin krümelig anbraten. Kürbis hinzufügen und weitere 5–6 Minuten braten, bis der Kürbis gar ist. Sauerrahm und 3–4 EL Wasser unterschwenken und Pfanne vom Herd nehmen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Curry abschmecken.

4. Eine beschichtete Pfanne portionsweise mit Sonnenblumenöl ausstreichen und erhitzen. Darin aus dem Teig 4 Palatschinken jeweils von beiden Seiten je ca. 3 Minuten goldbraun herausbacken. Diese auf einem Teller stapeln und abkühlen lassen.

5. Den Backofen auf 170 °C Umluft vorheizen. Eine Auflaufform (ca. 20 × 30 cm) einölen.

6. Palatschinken nebeneinander auf die Arbeitsfläche legen. Drei Viertel des Faschierten darauf verteilen, einrollen und in die vorbereitete Auflaufform legen. Restliches Faschiertes und den Käse gleichmäßig darüber geben und alles im Backofen ca. 12–15 Minuten überbacken.

Hokkaido-Topfen-Dessert

© StockFood

Zutaten für 4 Personen 400 g Hokkaidokürbisfruchtfleisch

4 EL Orangensaf

2 EL brauner Zucker

80 g Pinienkerne

4 EL Ahornsirup

250 g Mager-Topfen

4 EL Milch

1 Stk. Feige Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Den Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen.

2. Kürbisfruchtfleisch in Stücke schneiden und auf einem mit Backpapier belegten Backblech verteilen. Etwa 20 Minuten weich garen. Dann mit Orangensaft und Zucker pürieren und auskühlen lassen.

3. Pekannüsse grob hacken. In einer Pfanne duftend rösten. Mit 1 EL Ahornsirup beträufeln und karamellisieren. Auf Backpapier verteilen und abkühlen lassen.

4. Topfen mit Milch und 3 EL Ahornsirup glatt rühren. Feige abbrausen, trockentupfen und vierteln.

5. Creme auf 4 Dessertgläser (ca. 200 ml) verteilen, das Kürbispüree darauf geben und mit den karamellisierten Nüssen toppen. Mit den Feigenvierteln garnieren.

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