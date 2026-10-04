Superfood-Rezepte mit Kartoffeln

Sie sind günstig, vielseitig und voller wertvoller Nährstoffe: Kartoffeln zählen zu den beliebtesten Lebensmitteln Österreichs und überzeugen längst nicht nur als Beilage.

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Darüber hinaus hat kaum ein Lebensmittel hierzulande so viele regionale Bezeichnungen wie die Kartoffel. Während in weiten Teilen Österreichs der Begriff Erdäpfel verwendet wird, kennt man diese in Kärnten und Teilen der Steiermark oft als Eachtling. In manchen Regionen der Steiermark und Oberösterreichs sind Namen wie Krumbirn, Krumban oder Grumbeere gebräuchlich, die sich vom Begriff "Grundbirne" ableiten.

Kartoffeln haben in der Küche ihren festen Platz. Ob als cremiges Püree, knusprige Ofenkartoffel, herzhafter Auflauf oder raffinierte Gourmet-Kreation: Die vielseitige Knolle begeistert mit unzähligen Zubereitungsmöglichkeiten. Dabei wird oft unterschätzt, wie wertvoll sie aus ernährungsphysiologischer Sicht tatsächlich ist

Klein, aber voller wertvoller Inhaltsstoffe und gesunder Energielieferant

Kartoffeln bestehen zu rund 80 Prozent aus Wasser und enthalten vergleichsweise wenig Fett. Gleichzeitig liefern sie komplexe Kohlenhydrate, die den Körper nachhaltig mit Energie versorgen. Besonders bemerkenswert ist ihr Gehalt an Kalium, das für die Funktion von Muskeln und Nerven wichtig ist. Auch Vitamin C, verschiedene B-Vitamine sowie Ballaststoffe finden sich in der Knolle. Vor allem gekochte Kartoffeln machen angenehm satt, ohne dabei viele Kalorien mitzubringen. Wer die Schale mitisst, profitiert zusätzlich von einem höheren Ballaststoffgehalt. Das unterstützt die Verdauung und sorgt für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl.

Kaum ein anderes Lebensmittel lässt sich so abwechslungsreich verwenden wie die Kartoffel.

Kartoffelsuppe mit Limetten-Salsa

Kartoffelsuppe mit Limetten-Salsa © StockFood

Zutaten für 6 Personen 3 TL Koriandersamen

4 Stk. Schalotten

800 g festkochende Kartoffeln

350 g Karotten

5 EL Rapsöl

5 Stk. Piementkörner

15-20 Safranfäden

250 ml trockener Weißwein

800 ml Gemüsefond

Salz

schwarzer Pfeffer

1 Stk. Bio-Limette

1 Stk. rote Chilischote

2 Handvoll Petersilie

1 Prise Zucker

200 ml Obers

Majoran zum Garnieren Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 6

1. Koriandersamen kurz ohne Fett anrösten und mit Piment im Mörser fein zerstoßen. Schalotten schälen und würfeln. Kartoffeln und Karotten schälen und in etwa 1 cm große Würfel schneiden.

2. 2 EL Öl in einem großen Topf erhitzen. Kartoffeln, Karotten und Schalotten darin anschwitzen. Koriander, Piment und Safran zugeben, mit Weißwein ablöschen und mit Fond auffüllen. Mit Salz und Pfeffer würzen, aufkochen und etwa 20 Min. sanft köcheln lassen.

3. Für die Salsa Chili und Petersilie fein hacken. Limettenschale abreiben und den Saft auspressen. Mit Chili, Petersilie, Salz und etwas Zucker grob pürieren, anschließend 3 EL Öl unterrühren.

4. Gemüse mit einer Schaumkelle aus dem Eintopf in ein Sieb heben. Etwa die Hälfte der Kartoffeln heraussortieren, in den Topf zurückgeben und mit Obers fein pürieren. Restliches Gemüse wieder zugeben und die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Den Eintopf in tiefe Teller füllen, mit der Limetten-Kräuter-Salsa beträufeln und mit Majoran bestreut servieren. Die übrige Salsa separat dazu reichen.

Kartoffelauflauf mit Eierschwammerl

Kartoffelauflauf mit Eierschwammerl © StockFood

Zutaten für b4-6 Personen 400 g kleine Eierschwammerl

2 Stk. Knoblauchzehen

1 EL Butter und etwas für die Form

120 g Speckwürfel

1 kg Kartoffel

350 ml Obers

Salz

Muskatpulver

250 g Reblochon (würziger Weichkäse)

1 EL Schnittlauchröllchen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 2/3 Zeit: 55 Min. Personen: 6

1. Den Backofen auf 160 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Einen flachen Bräter oder eine Auflaufform (ca. 20x30 cm) buttern.

2. Eierschwammerl kurz in warmem Wasser waschen, putzen, mit Küchenpapier trockentupfen. Ein paar Schwammerl zum Garnieren beiseitelegen. Knoblauch abziehen und würfeln. Butter in einer Pfanne erhitzen. Eierschwammerl darin scharf anbraten. Speck und Knoblauch dazugeben und 2–3 Minuten weiterbraten. Danach vom Herd ziehen.

3. Kartoffeln schälen und in ca. 3 mm dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Im Obers aufkochen, mit Salz und Muskat würzen. Eierschwammerl mit Knoblauch und Speck dazugeben, verrühren und in der Form verteilen.

4. Reblochon in Scheiben schneiden und auf dem Auflauf verteilen. Für 40–45 Minuten garen, bis sich die Kartoffelscheiben leicht einstechen lassen. Mit Schnittlauch bestreuen und mit übrigen Eierschwammerln garnieren.

Kartoffelsalat mit Fisolen, Birnen & Eiern

Kartoffelsalat mit Fisolen, Birnen & Eiern © StockFood

Zutaten für 4 Personen 1 kg Kartoffeln

2 Stängel Rosmarin

1 TL edelsüßes Paprikapulver

6 EL Erdnussöl

Salz

Pfeffer

50 g Walnusskerne

250 g Fisolen

2 Stk. Birnen

1 EL Staubzucker

5 EL Apfelessig

2 EL Honig

100 g Blauschimmelkäse

150 g Sauerrahm

1 Stk. Radicchio Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

1. Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Kartoffeln gründlich waschen, vierteln und mit Rosmarinnadeln, Paprikapulver, 2 EL Erdnussöl, Salz und Pfeffer vermengen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben und etwa 30 Minuten goldbraun backen.

2. Inzwischen Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen.

3. Fisolen putzen, in Salzwasser etwa 6 Minuten garen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

4. Eier in kochendem Wasser rund 7 Minuten kochen, abschrecken und schälen.

5. Birnen schälen, entkernen und in Spalten schneiden. In 2 EL Erdnussöl kurz anbraten, mit Staubzucker bestäuben und etwa 2 Minuten karamellisieren. Mit 2 EL Apfelessig ablöschen, Pfanne vom Herd nehmen und die Birnen etwas abkühlen lassen.

6. Für das Dressing 3 EL Apfelessig mit 1 EL Honig und 1 EL Erdnussöl verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoffeln, Fisolen und Birnen damit marinieren.

7. Für die Creme Blauschimmelkäse, Sauerrahm, restlichen Honig und etwas Öl fein pürieren und abschmecken.

8. Radicchio in Streifen schneiden und auf Tellern verteilen. Kartoffel-Fisolen-Mischung darauf anrichten. Eier vierteln und darüber geben. Mit gerösteten Walnüssen bestreuen und die Käsecreme darüber träufeln. Mit Pfeffer übermahlen und servieren.

Kartoffelstrudel mit Schinken

Kartoffelstrudel mit Schinken © StockFood

Zutaten für 4 bis 6 Personen 130 g Weizenmehl und ein bisschen zum Arbeiten

2 EL Olivenöl

1/2 TL Essig

1/2 TL Salz

600 g vorwiegend festkochende Erdäpfel

2 Stk. Schalotten

1 Stk. Knoblauchzehe

1 Stk. große Karotte

1/2 Bund Schnittlauch

1/2 Bund Petersilie

1 EL Rapsöl

200 g Schinkenwürfel

200 g Sauerrahm

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Ei Schwierigkeit: 1/3 Preis: 2/3 Zeit: 30 Min. Personen: 6

1. Für den Strudelteig die Hälfte des Mehls mit Olivenöl, Essig, 70 ml Wasser und Salz verrühren. Restliches Mehl nach und nach einkneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Zur Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

2. In der Zwischenzeit Kartoffeln schälen, waschen und 15 Minuten in kaltem Wasser einlegen. Schalotten und Knoblauch fein würfeln, Karotten fein raspeln. Schnittlauch und Petersilie hacken, etwas Schnittlauch zum Garnieren beiseitelegen.

3. Rapsöl in einer Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch 1 Minute glasig dünsten, Schinkenwürfel zugeben und knusprig anbraten. Beiseitestellen.

4. Kartoffeln abgießen, grob raspeln und in einem Küchentuch gut ausdrücken. Mit den Karottenraspeln vermengen.

5. Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einem bemehlten Küchentuch dünn auf etwa 25x40 cm ausrollen.

6. Rahm mit Schnittlauch und Petersilie verrühren, mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Hälfte der Creme längs auf das untere Drittel des Teigs streichen, dabei rundum einen 2 cm breiten Rand frei lassen. Darauf die Schinkenmischung und anschließend die Kartoffel-Karotten-Masse verteilen.

7. Den Teig mithilfe des Küchentuchs aufrollen, Enden einschlagen und den Strudel mit der Naht nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Mit verquirltem Ei bestreichen und 40 bis 45 Minuten goldbraun backen. Kurz abkühlen lassen, in Scheiben schneiden und mit dem restlichen Kräuterrahm servieren. Mit Schnittlauch bestreuen.

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