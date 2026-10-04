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Orientalisch kochen

Thermomix: Arabische Küche per Klick

Irene Stelzmüller
von
© Getty Images/iStockphoto
Neue KI-Funktionen für den Thermomix® machen das Rezept-Portal Cookidoo® smarter und globaler. Die neue Menüsprache auf dem TM7 – Arabisch – erweitert das Kocherlebnis.
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Dank der KI-gestützten Rezeptübersetzung können Nutzer authentische, orientalische Gerichte aus Ländern wie Marokko, Libanon, Syrien oder Tunesien auf Deutsch entdecken und Schritt für Schritt nachkochen.

Libanesisches Tabouleh

© Vorwerk

Zutaten für 6 Personen

  • 30 g Petersilie gezupft
  • 15 g Minze und etwas zum Garnieren - gezupft
  • 10 g Koriander (optional)
  • 500 g entkernte und halbierte Tomaten
  • 250 g Frühlingszwiebeln(in Stücken)
  • 80 g Zitronensaft
  • 60 g Bulgur
  • 50 g Olivenöl
  • 2 Prisen Salz
  • 2 bis 3 Prisen Pfeffer
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 1
  • 1. Petersilie, Minze und Koriander in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in eine Servierschüssel umfüllen.
  • 2. Tomaten in den Mixtopf geben, 2 Sek./Stufe 7 zerkleinern und zur Petersilien-Minz-Mischung geben.
  • 3. Frühlingszwiebeln in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in die Schüssel umfüllen.
  • 4. Schüssel auf den Mixtopfdeckel stellen. Zitronensaft, Bulgur, Olivenöl, Salz und Pfeffer zugeben und gut vermischen. Tabouleh ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen (siehe Tipp), mit Minze garnieren und servieren.
  • Tipp: Der Bulgur quillt auf, während der Tabouleh im Kühlschrank durchzieht.

Dattelkuchen mit Walnüssen

© Vorwerk

Zutaten für eine Kuchen oder 12 Stk.

  • 220 g Butter in Stücken, etwas für die Form
  • 220 g Weizenmehl zum Bestäuben
  • 100 g Walnüsse - ohne Schale
  • 190 g entsteinte Datteln
  • 190 g Wasser
  • 150 g Zucker
  • 1 TL Backpulver
  • 1 TL Natron
  • 1 TL gemahlener Zimt
  • 1 TL Salz
  • 1 Stk. Ei
  • 8 g Vanillezucker
  • 50-70 g Dattelsirup nach Geschmack
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 2/3
Zeit: 1 Std.
Personen: 10
  • 1. Den Backofen auf 180 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Eine Gugelhupfform (ca. Ø 22–24 cm) einfetten und mit Mehl bestäuben.
  • 2. Walnüsse in den Mixtopf geben und 2 Sek./Stufe 5 hacken. In eine Schüssel umfüllen und beiseitestellen.
  • 3. Datteln und Wasser in den Mixtopf geben und 3 Min./70°C/Stufe 3 erhitzen. Mit dem Spatel nach unten schieben.
  • 4. Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Zimt, Salz, Butter, Ei und Vanillezucker zugeben und 40 Sek./Stufe 6 vermischen.
  • 5. 60 g gehackte Walnüsse zugeben und mit dem Spatel vermischen. Teig in die vorbereitete Kuchenform umfüllen und 40–45 Minuten bei 180 °C backen. Den Kuchen ca. 20 Minuten in der Form abkühlen lassen, bevor er auf eine Servierplatte gestürzt wird.
  • 6. Dattelsirup über den Kuchen gießen, mit den restlichen gehackten Walnüssen bestreuen. Dattelkuchen mit Walnüssen servieren.

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