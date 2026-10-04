Orientalisch kochen
Thermomix: Arabische Küche per Klick
Dank der KI-gestützten Rezeptübersetzung können Nutzer authentische, orientalische Gerichte aus Ländern wie Marokko, Libanon, Syrien oder Tunesien auf Deutsch entdecken und Schritt für Schritt nachkochen.
Libanesisches Tabouleh
Zutaten für 6 Personen
- 30 g Petersilie gezupft
- 15 g Minze und etwas zum Garnieren - gezupft
- 10 g Koriander (optional)
- 500 g entkernte und halbierte Tomaten
- 250 g Frühlingszwiebeln(in Stücken)
- 80 g Zitronensaft
- 60 g Bulgur
- 50 g Olivenöl
- 2 Prisen Salz
- 2 bis 3 Prisen Pfeffer
- 1. Petersilie, Minze und Koriander in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in eine Servierschüssel umfüllen.
- 2. Tomaten in den Mixtopf geben, 2 Sek./Stufe 7 zerkleinern und zur Petersilien-Minz-Mischung geben.
- 3. Frühlingszwiebeln in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in die Schüssel umfüllen.
- 4. Schüssel auf den Mixtopfdeckel stellen. Zitronensaft, Bulgur, Olivenöl, Salz und Pfeffer zugeben und gut vermischen. Tabouleh ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen (siehe Tipp), mit Minze garnieren und servieren.
- Tipp: Der Bulgur quillt auf, während der Tabouleh im Kühlschrank durchzieht.
Dattelkuchen mit Walnüssen
Zutaten für eine Kuchen oder 12 Stk.
- 220 g Butter in Stücken, etwas für die Form
- 220 g Weizenmehl zum Bestäuben
- 100 g Walnüsse - ohne Schale
- 190 g entsteinte Datteln
- 190 g Wasser
- 150 g Zucker
- 1 TL Backpulver
- 1 TL Natron
- 1 TL gemahlener Zimt
- 1 TL Salz
- 1 Stk. Ei
- 8 g Vanillezucker
- 50-70 g Dattelsirup nach Geschmack
- 1. Den Backofen auf 180 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Eine Gugelhupfform (ca. Ø 22–24 cm) einfetten und mit Mehl bestäuben.
- 2. Walnüsse in den Mixtopf geben und 2 Sek./Stufe 5 hacken. In eine Schüssel umfüllen und beiseitestellen.
- 3. Datteln und Wasser in den Mixtopf geben und 3 Min./70°C/Stufe 3 erhitzen. Mit dem Spatel nach unten schieben.
- 4. Mehl, Zucker, Backpulver, Natron, Zimt, Salz, Butter, Ei und Vanillezucker zugeben und 40 Sek./Stufe 6 vermischen.
- 5. 60 g gehackte Walnüsse zugeben und mit dem Spatel vermischen. Teig in die vorbereitete Kuchenform umfüllen und 40–45 Minuten bei 180 °C backen. Den Kuchen ca. 20 Minuten in der Form abkühlen lassen, bevor er auf eine Servierplatte gestürzt wird.
- 6. Dattelsirup über den Kuchen gießen, mit den restlichen gehackten Walnüssen bestreuen. Dattelkuchen mit Walnüssen servieren.
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