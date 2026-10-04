Thermomix: Arabische Küche per Klick

Neue KI-Funktionen für den Thermomix® machen das Rezept-Portal Cookidoo® smarter und globaler. Die neue Menüsprache auf dem TM7 – Arabisch – erweitert das Kocherlebnis.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dank der KI-gestützten Rezeptübersetzung können Nutzer authentische, orientalische Gerichte aus Ländern wie Marokko, Libanon, Syrien oder Tunesien auf Deutsch entdecken und Schritt für Schritt nachkochen.

Libanesisches Tabouleh

© Vorwerk

Zutaten für 6 Personen 30 g Petersilie gezupft

15 g Minze und etwas zum Garnieren - gezupft

10 g Koriander (optional)

500 g entkernte und halbierte Tomaten

250 g Frühlingszwiebeln(in Stücken)

80 g Zitronensaft

60 g Bulgur

50 g Olivenöl

2 Prisen Salz

2 bis 3 Prisen Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 1

1. Petersilie, Minze und Koriander in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in eine Servierschüssel umfüllen.

2. Tomaten in den Mixtopf geben, 2 Sek./Stufe 7 zerkleinern und zur Petersilien-Minz-Mischung geben.

3. Frühlingszwiebeln in den Mixtopf geben, 5 Sek./Stufe 7 zerkleinern und in die Schüssel umfüllen.

4. Schüssel auf den Mixtopfdeckel stellen. Zitronensaft, Bulgur, Olivenöl, Salz und Pfeffer zugeben und gut vermischen. Tabouleh ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen (siehe Tipp), mit Minze garnieren und servieren.

Tipp: Der Bulgur quillt auf, während der Tabouleh im Kühlschrank durchzieht.

Dattelkuchen mit Walnüssen

© Vorwerk

Zutaten für eine Kuchen oder 12 Stk. 220 g Butter in Stücken, etwas für die Form

220 g Weizenmehl zum Bestäuben

100 g Walnüsse - ohne Schale

190 g entsteinte Datteln

190 g Wasser

150 g Zucker

1 TL Backpulver

1 TL Natron

1 TL gemahlener Zimt

1 TL Salz

1 Stk. Ei

8 g Vanillezucker

50-70 g Dattelsirup nach Geschmack Schwierigkeit: 1/3 Preis: 2/3 Zeit: 1 Std. Personen: 10