Erst Boeuf Stroganoff, dann ein Stück Apfelkuchen nach Omas Rezept – zwei Klassiker aus Johann Lafers Kochbuch 'So muss der Sonntag schmecken' laden zum Nachkochen ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sonntagsküche. Wenn der Braten aus der Küche duftete, konnte Johann Lafer als Bub das Essen kaum erwarten. In "So muss der Sonntag schmecken" erinnert sich der Fernsehkoch an die Sonntage seiner Kindheit. Er erzählt, wie der Sonntag nach dem Abschied vom eigenen Restaurant auch bei ihm daheim wieder zum Familientag wurde. Diese persönlichen Erinnerungen geben dem Kochbuch seinen Reiz. Sie machen Lust, den Tisch schön zu decken, Schüsseln und Platten in die Mitte zu stellen und beim Essen länger sitzen zu bleiben.

Spitzenkoch Johann Lafer veröffentlicht sein neues Kochbuch "Der Geschmack des Sonntags" und teilt seine Familienrezepte. © GU/Mathias Neubauer

In seiner Sammlung "Meine besten Familienrezepte" gibt Lafer dem klassischen Braten mit Knödeln eine eigene Note. Neben Rind, Kalb und Schwein kommen auch Geflügel, Lamm, Wild und Fisch auf den Tisch. Die passenden Beilagen liefert er gleich mit. Zur Kaffeetafel serviert er Kuchen und Torten, die einfach zu backen sind und trotzdem etwas hermachen.

Johann Lafer: "Der Geschmack des Sonntags", Gräfe und Unzer Verlag GmbH, Preis: 42,50 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Hauptspeise: Boeuf Stroganoff © GU/Mathias Neubauer

Bœuf Stroganoff

Zutaten für 4 Personen 700 g Rinderfilet

2 Stk kleine Zwibeln

200 g Steinpilze oder Champignons

4 Stk. Gewürzgurken

50 g Butterschmalz

1 TL Tomatenmark

75 ml Madeira

250 ml dunkler Kalbsfond

125 g Crème fraîche

Salz und Pfeffer

1 TL Senf

1 Kästchen Gartenkresse Schwierigkeit: 2/3 Preis: 2/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

1. Das Rinderfilet quer zur Faser zuerst in dünne Scheiben, dann in ca. 2 cm breite Streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Pilze putzen (möglichst nicht waschen) und je nach Größe in dicke Scheiben schneiden oder vierteln. Die Gewürzgurken in dünne Stifte schneiden.

2. In einer großen Pfanne die Hälfte des Butterschmalzes erhitzen. Die Filetstreifen portionsweise hineingeben, in jeweils ca. 1 Min. scharf anbraten und dann in einer Schüssel mit Sieb abtropfen lassen.

3. Die Pilze in die Pfanne geben und im restlichen Butterschmalz (25 g) kurz anschwitzen. Zu den Filetstreifen in die Schüssel geben.

4. Die gewürfelten Zwiebeln im Bratansatz andünsten. Das Tomatenmark unterrühren, mit Madeira ablöschen und Kalbsfond aufgießen. Alles um etwa die Hälfte einkochen, dann die Crème fraîche unterrühren und die Sauce leicht sämig einkochen. Mit Salz, Pfeffer und Senf abschmecken.

5. Fleisch und Pilze samt dem aufgefangenen Saft unter die Sauce mischen und nochmals erwärmen. Mit Gewürzgurken sowie abgeschnittener Gartenkresse bestreut servieren.

Mehlspeise: Omas Apfelkuchen © GU/Mathias Neubauer

Omas Apfelkuchen

Zutaten für 1 Kuchen (8 Stück) Butter für die Form

75 g weiche Butter

30 g Staubzucker

1 TL Zimtpulver

150 g Mehl

150 g weiche Butter

150 g Zucker

1 Prise Salz

2 Stk. Eier (zimmerwarm, M)

150 g Mehl

1 TL Backpulver

4-5 Stk kleine Äpfel (z. B. Elstar)

30 g flüssige Butter

30 g Mandelstifte

2 EL Zucker

1/2 TL Zimt Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 6

1. Für den Boden eine Springform (ca. 21 cm Durchmesser) buttern. Die weiche Butter mit Staubzucker, Zimt und Mehl zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig gleichmäßig in der Form verteilen und mit einem Löffelrücken glatt streichen. Kühl stellen.

2. Für die Sandmasse die weiche Butter mit Zucker und 1 Prise Salz cremig aufschlagen. Nach und nach die Eier dazugeben und das Ganze mit einem Handrührgerät luftig aufschlagen. Mehl mit Backpulver mischen, aufsieben und unterrühren. Den Teig gleichmäßig auf den bereits eingebrachten Teigboden in der Springform verteilen.

3. Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (Umluft 160 °C) vorheizen. Die Äpfel schälen, halbieren und die Kerngehäuse entfernen. Die halbrunde Seite der Apfelhälften mehrmals mit einem Messer in ca. 3 mm Abstand ca. 1 cm tief einschneiden.

4. Die Apfelhälften mit der Schnittfläche nach unten leicht in den Teig drücken und dann mit flüssiger Butter bepinseln. Die Mandelstifte gleichmäßig aufstreuen. Zucker und Zimt mischen und ebenfalls aufstreuen. Den Kuchen im Ofen (Mitte) in 45–50 Min. goldbraun backen.