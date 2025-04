LED-Offensive im Regierungsviertel: NÖ Landhaus leuchtet smart

Niederösterreich macht ernst beim Energiesparen. Das Landhaus in St. Pölten bekommt ein riesiges LED-Update – tausende neue Lampen sorgen für klare Sicht und weniger Stromverbrauch.

Im NÖ Landhaus in St. Pölten wird derzeit kräftig geschraubt und geschaltet. Die Landesregierung setzt konsequent auf stromsparende LED-Technologie und verabschiedet sich von alten Energiefressern. Bereits 11.000 Leuchtkörper wurden ersetzt – doch das war nur der Anfang.

Die finale Phase der Umrüstung läuft. Weitere 7.500 Lampen kommen in die Büros, 5.400 in Archive, Technikräume und Co. "Bis Ende 2025 werden insgesamt rund 20.000 LED-Leuchten im Landhaus im Einsatz sein – ein weiterer entscheidender Schritt auf unserem Weg zur Energiewende", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Schöner leuchten nach Vorschrift

Neben ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen erfüllt das Land damit auch die EU-Richtlinie RoHS, die schädliche Stoffe in Lampen verbietet. Auch in den Bezirkshauptmannschaften wird in den nächsten Jahren auf LED umgestellt. Christoph Reiter vom Gebäudemanagement sieht klare Vorteile: geringere Kosten, weniger Wartung und heimische Leuchten aus Österreich.