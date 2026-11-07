Silvia Schneider verrät ihr Rezept für butterzarte Ochsenbackerl

Silvia Schneider und Spitzenköche laden mit ihren Lieblingsrezepten zur Genussreise durch Österreich und darüber hinaus.

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Ochsenbackerl mit Rotweinschalotten

Silvia kocht: Mo-Fr, ab 14:00, auf ORF2 © Simeon Baker/ORF

Zutaten für 4 Personen 2 Ochsenbackerl

Salz, Pfeffer

50 g Speck

10 Stk. Knoblauchzehen

50 g Butter

4 Stk. Zwiebeln

300 ml roter Portwein

750 ml Rotwein

2 Zweige Rosmarin

40 g kalte Butter

350 g Schalotten

45 g Butter

45 g Kristallzucker

450 ml Rotwein

300 ml roter Portwein

Salz, Pfeffer Zeit: 3 Std. 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Ochsenbackerl mit Salz und Pfeffer würzen, den Speck in kleine Würfel schneiden und gemeinsam mit dem ungeschälten Knoblauch bei geringer Hitze anbraten. Die Ochsenbackerl dazugeben und kräftig rundum anbraten. Zwiebel in grobe Spalten schneiden, zu den Ochsenbackerl geben und mitrösten. Mit Portwein und Rotwein ablöschen, sodass die Backerl knapp mit Flüssigkeit bedeckt sind. Rosmarin dazugeben und abgedeckt im Rohr bei 150 °C etwa 3 Stunden weich schmoren. Für die Rotweinschalotten Schalotten in Scheiben schneiden und mit Butter und Kristallzucker im Topf aufschäumen, mit Salz und Pfeffer würzen, kurz anschwitzen. Nach und nach mit dem Rotwein und Portwein aufgießen und bis zur gewünschten Konsistenz einkochen.

Rezept von Gerhard Fuchs

'Silvia kocht', die ORF-Kochshow zum Nachkochen

Vom Bildschirm auf den Teller: "Silvia kocht – Die 100 besten Rezepte der ORF-Kochshow" lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Das Buch gibt jenen Menschen eine Bühne, die mit Wissen, Geduld und Mut die Vielfalt der heimischen Küche bewahren und bereichern. Silvia Schneider nimmt ihre Leser auf eine kulinarische Reise durch Österreich und darüber hinaus mit.

Regionale Lieblingsrezepte treffen auf persönliche Geschichten, Begegnungen und die Menschen hinter den Produkten. So verbinden sich alte Küchentraditionen mit neuen Ideen und regionalem Genuss. Genaue Zutatenlisten und Beschreibungen helfen bei der Zubereitung. Das Buch ist ab 5. November erhältlich – man kann ab sofort die XXL-Luxus-Ausgabe mit 164 Seiten um 49,50 Euro und das klassische Hardcover-Buch mit 148 Seiten um 29,50 Euro vorbestellen unter www.oe24.at/silviakocht