Rezepte
oe24

Gaumenschmaus

Silvia Schneider verrät ihr Rezept für butterzarte Ochsenbackerl

Frau mit blondem Haar und rotem Kleid lächelt auf dem roten Teppich vor Sponsoren-Logos.
© Getty Images
Silvia Schneider und Spitzenköche laden mit ihren Lieblingsrezepten zur Genussreise durch Österreich und darüber hinaus.
OE24 auf Google bevorzugen

Ochsenbackerl mit Rotweinschalotten

Ein Teller mit geschmortem Fleisch, Pfifferlingen, Knödel und dunkler Sauce.
Silvia kocht: Mo-Fr, ab 14:00, auf ORF2 © Simeon Baker/ORF

Zutaten für 4 Personen

  • 2 Ochsenbackerl
  • Salz, Pfeffer
  • 50 g Speck
  • 10 Stk. Knoblauchzehen
  • 50 g Butter
  • 4 Stk. Zwiebeln
  • 300 ml roter Portwein
  • 750 ml Rotwein
  • 2 Zweige Rosmarin
  • 40 g kalte Butter
  • 350 g Schalotten
  • 45 g Butter
  • 45 g Kristallzucker
  • 450 ml Rotwein
  • 300 ml roter Portwein
  • Salz, Pfeffer
Zeit: 3 Std. 20 Min.
Personen: 4

Zubereitung

  1. Die Ochsenbackerl mit Salz und Pfeffer würzen, den Speck in kleine Würfel schneiden und gemeinsam mit dem ungeschälten Knoblauch bei geringer Hitze anbraten. Die Ochsenbackerl dazugeben und kräftig rundum anbraten.
  2. Zwiebel in grobe Spalten schneiden, zu den Ochsenbackerl geben und mitrösten. Mit Portwein und Rotwein ablöschen, sodass die Backerl knapp mit Flüssigkeit bedeckt sind. Rosmarin dazugeben und abgedeckt im Rohr bei 150 °C etwa 3 Stunden weich schmoren.
  3. Für die Rotweinschalotten Schalotten in Scheiben schneiden und mit Butter und Kristallzucker im Topf aufschäumen, mit Salz und Pfeffer würzen, kurz anschwitzen. Nach und nach mit dem Rotwein und Portwein aufgießen und bis zur gewünschten Konsistenz einkochen.

Rezept von Gerhard Fuchs

'Silvia kocht', die ORF-Kochshow zum Nachkochen

Vom Bildschirm auf den Teller: "Silvia kocht – Die 100 besten Rezepte der ORF-Kochshow" lädt zum Nachkochen und Genießen ein. Das Buch gibt jenen Menschen eine Bühne, die mit Wissen, Geduld und Mut die Vielfalt der heimischen Küche bewahren und bereichern. Silvia Schneider nimmt ihre Leser auf eine kulinarische Reise durch Österreich und darüber hinaus mit.

Regionale Lieblingsrezepte treffen auf persönliche Geschichten, Begegnungen und die Menschen hinter den Produkten. So verbinden sich alte Küchentraditionen mit neuen Ideen und regionalem Genuss. Genaue Zutatenlisten und Beschreibungen helfen bei der Zubereitung. Das Buch ist ab 5. November erhältlich – man kann ab sofort die XXL-Luxus-Ausgabe mit 164 Seiten um 49,50 Euro und das klassische Hardcover-Buch mit 148 Seiten um 29,50 Euro vorbestellen unter www.oe24.at/silviakocht

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zwiebelblume: Dieses schnelle Snack-Rezept aus dem Airfryer musst du kennen

Diese eine Zutat kann deine Kürbissuppe ruinieren – wenn du zu viel davon verwendest

Lettland will verstaatlichte Parex-Bank loswerden

Weitere europäische Banken geraten ins US-Visier

Auto kracht in Pizzeria: Verletzte in Mittersill

Emporia bringt innovative Smartphone-App

Karfiol in der Haube: Silvia Schneider macht Gemüse zum Genuss

Petzner "Ich bin sehr krank"

Das beste Vanillekipferl-Rezept zum Nachbacken

Silvia Schneider verrät ihr Rezept für butterzarte Ochsenbackerl