Kalorienarm: Diese Herbst-Gerichte schmecken nach Herbst & bleiben leicht

Kürbis, Pilze, Äpfel und Kohl sind jetzt in ihrer besten Saison. Mit den richtigen Zutaten lassen sich daraus herbstliche Gerichte zaubern, die gemütlich schmecken, aber trotzdem nicht schwer im Magen liegen.

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Herbstküche muss nicht automatisch deftig sein. Statt Saucen mit Schlagobers, viel Käse und schweren Teiggerichten landen jetzt saisonale Gemüse, Hülsenfrüchte, Pilze und Obst auf dem Teller. Das Ergebnis: viel Geschmack, ordentlich Farbe und vergleichsweise wenig Kalorien. Hier kommen drei einfache Ideen für ein leichtes Herbstessen.

Kürbis aus dem Ofen mit Feta und Kichererbsen

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Zutaten für 2 Portionen:

½ Hokkaido-Kürbis 1 Dose Kichererbsen 100 g Feta 1 TL Olivenöl 1 TL Honig Rosmarin oder Thymian Salz und Pfeffer etwas Zitronensaft

Zubereitung:

Den Hokkaido waschen, halbieren und die Kerne mit einem Löffel entfernen. Anschließend den Kürbis in mundgerechte Stücke schneiden. Die Schale kann beim Hokkaido mitgegessen werden. Kichererbsen in ein Sieb geben, gründlich abspülen und anschließend gut abtropfen lassen. Kürbis und Kichererbsen auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen. Mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer und Rosmarin oder Thymian würzen. Bei 200 °C Ober-/Unterhitze etwa 25–30 Minuten backen, bis der Kürbis weich und an den Rändern leicht gebräunt ist. Feta zerbröseln und über den noch warmen Kürbis geben. Mit etwas Zitronensaft beträufeln und zum Schluss einen kleinen Schuss Honig darübergeben.

Leichte Pilzpfanne mit Spinat und Ei

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Zutaten für 2 Portionen:

300 g Champignons oder andere Pilze 150 g frischer Spinat 2 Eier 1 kleine Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 TL Olivenöl Salz und Pfeffer etwas Petersilie optional: Chiliflocken

Zubereitung:

Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebel und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze kurz anbraten. Pilze in die Pfanne geben und bei höherer Hitze etwa 5–7 Minuten braten. Zwischendurch umrühren, bis sie schön gebräunt sind. Den frischen Spinat dazugeben und einige Minuten mitbraten, bis er zusammenfällt. Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und nach Geschmack etwas Chili würzen. Mit einem Kochlöffel zwei kleine Mulden in das Gemüse drücken und jeweils ein Ei hineinschlagen. Deckel auf die Pfanne geben und die Eier bei niedriger Hitze etwa 4–5 Minuten stocken lassen, bis das Eiweiß fest ist und das Eigelb noch leicht flüssig bleibt.

Warmer Zimt-Apfel mit Joghurt

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Zutaten für 2 Portionen:

2 Äpfel

250 g Naturjoghurt oder Skyr

1 TL Honig

1 TL gehackte Walnüsse

½ TL Zimt

optional etwas Vanille

Zubereitung:

Äpfel waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Anschließend in dünne Spalten schneiden. Apfelspalten auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech verteilen und mit Zimt bestreuen. Bei 180 °C Ober-/Unterhitze etwa 15 Minuten backen, bis die Äpfel weich und leicht karamellisiert sind. Währenddessen Joghurt oder Skyr in zwei Schüsseln verteilen und nach Wunsch etwas Vanille unterrühren. Die warmen Apfelspalten auf dem Joghurt verteilen. Mit gehackten Walnüssen bestreuen und jeweils mit einem kleinen Schuss Honig beträufeln.

Wer es noch herbstlicher möchte, kann zusätzlich eine Prise Zimt über das fertige Dessert geben.