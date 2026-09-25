Kürbislasagne: Dieses Rezept macht den Herbst noch gemütlicher

Lasagne geht immer, warum also nicht einmal die Herbst-Version ausprobieren? Bei dieser Kürbislasagne trifft cremiger Kürbis auf würzige Tomatensauce, geschmolzenen Käse und knusprige Lasagneplatten. Das perfekte Comfort Food für Herbst-Tage.

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Wenn draußen die Temperaturen sinken und die Kürbissaison beginnt, darf das orangefarbene Herbstgemüse natürlich auch in der Lasagne landen. Kürbislasagne ist cremig, würzig und eine köstliche Alternative zur klassischen Lasagne mit Fleisch. Besonders gut eignet sich Hokkaido, weil er nicht geschält werden muss und beim Kochen schön cremig wird. Dazu kommen Spinat, eine einfache Béchamelsauce und jede Menge Käse.

Das brauchen Sie für die Kürbislasagne

. © Getty Images

Für 4–6 Portionen:

1 kleiner Hokkaido-Kürbis (ca. 700–800 g)

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

400 g gehackte Tomaten

200 ml Gemüsebrühe

150 g Babyspinat

9–12 Lasagneblätter

150 g geriebener Mozzarella

50 g Parmesan

2 EL Olivenöl

1 TL italienische Kräuter

½ TL Muskat

Salz und Pfeffer

Für die Béchamelsauce:

40 g Butter

40 g Mehl

500 ml Milch

Salz,

Pfeffer und Muskat

Zubereitung:

Den Hokkaido waschen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Schale kann beim Hokkaido dranbleiben. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwiebel sowie Knoblauch darin kurz anbraten. Kürbis dazugeben und einige Minuten mitbraten. Anschließend gehackte Tomaten und Gemüsebrühe hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern würzen und etwa 15–20 Minuten köcheln lassen, bis der Kürbis weich ist. Wer es besonders cremig mag, kann anschließend einen Teil der Sauce pürieren. Butter in einem Topf schmelzen. Mehl einrühren und kurz anschwitzen. Nach und nach die Milch unter ständigem Rühren hinzufügen, bis eine cremige Sauce entsteht. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Jetzt wird geschichtet: Zuerst etwas Kürbissauce in die Auflaufform geben, anschließend Lasagneblätter darauflegen. Es folgen Kürbissauce, etwas Spinat und Béchamelsauce. So weiterschichten, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Die letzte Schicht sollte aus Béchamelsauce bestehen. Anschließend Mozzarella und Parmesan großzügig darüber verteilen. Die Lasagne bei 180 Grad Ober-/Unterhitze etwa 35–40 Minuten backen, bis der Käse goldbraun ist. Vor dem Anschneiden am besten noch 10 Minuten ruhen lassen. So bleibt die Lasagne beim Portionieren schön stabil.

Wer die Kürbislasagne etwas raffinierter machen möchte, kann zusätzlich Salbei und geröstete Walnüsse verwenden. Ein paar knusprig gebratene Salbeiblätter auf der fertigen Lasagne sorgen für ordentlich Aroma und die Walnüsse bringen einen schönen Crunch.