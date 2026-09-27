Salatideen
Bunte Salate für goldene Herbsttage
Vier raffinierte Salatvarianten bringen den Geschmack des Herbstes auf den Teller. Saisonale Zutaten wie Birnen, Süßkartoffeln, Weintrauben, Nüsse und Kürbis verbinden sich dabei zu abwechslungsreichen und genussvollen Kreationen.
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Linsensalat mit Babyspinat und Birne
Zutaten
- 100 g braune Linsen
- 1 Prise Salz
- 200 g Rote Rüben
- schwarzer Pfeffer
- 4 EL Rapsöl
- 1 Handvoll Spinat
- 3 EL Weißweinessig
- 1 TL Honig
- 400 g reife Birnen
- 2 Zweige Rosmarin
- 4 EL Sonnenblumenkerne
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 35 Min.
Personen: 4
- Zubereitung
- 1. Linsen in leicht gesalzenem Wasser 25 bis 30 Minuten bissfest kochen, anschließend abgießen und abkühlen lassen. Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.
- 2. Karotten, Rote Rüben und Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen. Salz, Pfeffer und 1 EL Öl vermischen und damit das Gemüse beträufeln. Im Ofen 10–15 Min. bissfest garen. Spinat waschen und trocknen.
- 3. Für das Dressing Essig, Honig, Salz und Pfeffer verrühren, dann das restliche Öl einrühren. Birnen schälen, entkernen, in Spalten schneiden und mit etwas Dressing bestreichen. In den letzten 3 bis 4 Min. zum Gemüse in den Ofen geben. Rosmarinnadeln abzupfen.
- 4. Linsen, Spinat und Ofengemüse auf Tellern dekorativ anrichten, Birnen darauf verteilen und mit Sonnenblumenkernen sowie Rosmarin bestreuen. Dazu passt frisches Fladenbrot.
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Ofen-Kartoffelsalat mit Kürbis & Lachs
Zutaten
- 400 g Hokkaidokürbisfruchtfleisch
- 20 g Schnittlauch
- 1/2 Handvoll Petersilie
- 2 Stk. Lauchzwiebeln
- 500 g festkochende Kartoffel
- 2 Stk. Rote Rüben
- 5 EL Rapsöl
- Salz
- schwarzer Pfeffer
- 1 TK Kren
- 2 EL Kürbiskernöl
- 1 EL Honig
- 3 EL Zitronensaft
- 200 g Stremellachs
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 35 Min.
Personen: 4
Zuebreitung
- 1. Backofen auf 180 °C Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen.
- 2. Kürbis, Kartoffeln und Rote Rüben vorbereiten, in Spalten bzw. Stücke schneiden und auf dem Blech verteilen. Mit 2 EL Rapsöl beträufeln, salzen, pfeffern und etwa 35 Min. garen. Schnittlauch in Röllchen schneiden, Petersilie hacken und Lauchzwiebeln in Ringe schneiden.
- 3. Für das Dressing Kren, Kürbiskernöl, 3 EL Rapsöl, Honig, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verrühren und abschmecken. Das leicht abgekühlte Ofengemüse mit Kräutern, Lauchzwiebeln und Dressing vermengen, auf Teller verteilen und den zerpflückten Lachs darüber geben.
Kaninchensalat mit Weintrauben
Zutaten
- 2 Stk. Kaninchenkeulen
- 1 Stk. rote Zwiebel
- 1 Stk. weiße Zwiebel
- 1 Stange Staudensellerie
- 1 TL weiße Pfefferkörner
- 1/2 TL Wacholderbeeren
- 2 Stk. Lorbeerblätter
- Salz
- 4 EL Apfelessig
- 1 TL Zucker
- 3 Stängel Petersilie
- 500 g grüne Weintrauben
- 3 EL Rapsöl
- schwarzer Pfeffer
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 40 Min.
Personen: 4
Zubereitung
- 1. Kaninchenkeulen trockentupfen. Zwiebeln abziehen und in Ringe schneiden. Sellerie waschen, putzen und würfeln. Zusammen mit den weißen Zwiebelringen, Kaninchen, Pfefferkörnern, Wacholder und Lorbeer in einem Topf legen. Mit Wasser bedecken, salzen und mit Deckel bei niedriger Hitze etwa 1 Stunde garen. Von der Hitze nehmen und offen abkühlen lassen.
- 2. Die roten Zwiebelringe mit 1 EL Essig, Salz und Zucker vermengt ziehen lassen.
- 3. Petersilie und Weintrauben abbrausen, Blätter der Petersilie abzupfen und die Trauben halbieren.
- 4. Die Pinienkerne in einer Pfanne goldbraun rösten und abkühlen lassen.
- 5. Kaninchen aus dem Sud nehmen, abtropfen lassen, das Fleisch von den Knochen lösen und in mundgerechte Stücke zerkleinern. Trauben, Petersilie, 3 EL Essig, Öl, Salz und Pfeffer untermischen und den Salat abschmecken.
- 6. Auf Teller verteilen und mit den Pinienkernen bestreuen. Mit den marinierten Zwiebelringen belegen.
Soulfood-Salad mit Süßkartoffel & Feta
Zutaten
- 400 g Süßkartoffel
- 250 g Vogerlsalat
- 2 Stk Äpfel
- 4 EL Rapsöl
- 200 g Feta
- 40 g Walnusskerne
- 1 EL Honig
- 1 EL Senf
- 4 EL Apfelessig
- Salz
- 4 EL Granatapfelkerne
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 40 Min.
Personen: 4
Zubereitung
- 1. Süßkartoffeln schälen, würfeln, mit 1 EL Öl vermengen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech bei 180 °C etwa 20 Minuten goldbraun backen.
- 2. Vogerlsalat waschen und putzen. Äpfel in feine Spalten schneiden, Feta zerbröseln und Walnüsse grob hacken.
- 3. Für das Dressing Honig, Senf, Essig und das übrige Öl verrühren und mit Salz abschmecken.
- 4. Alle vorbereiteten Salatzutaten bunt auf Tellern anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Mit Granatapfelkernen garnieren.
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