Geister-Drohne am Flughafen: Warum versagte das Polizei-Radar?

Flughafen-Mitarbeiter sichteten die Drohne mehrfach, doch die Abwehr-Geräte schlugen nicht an. Nach dem Sprengstoff-Vorfall in Leipzig befürchtet die Polizei nun einen gezielten hybriden Angriff.

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Deutschland. Nach dem Drohnenfund am Leipziger Flughafen ist es auf dem Flughafen Hannover zu einem weiteren Vorfall gekommen. Nach einem Bericht des "Spiegel" wurde der Flughafen aufgrund einer Drohnensichtung in der Nacht auf Dienstag immer wieder gesperrt. Betroffen waren demnach die Start- und Landebahn und der Luftraum.

Der Flughafen bestätigte der Nachrichtenagentur AFP "temporäre Sperrungen der Start- und Landebahnen" in einem Zeitraum von gut anderthalb Stunden. Dadurch hätten sich sechs Abflüge verspätet. Zudem habe ein Frachtflugzeug umgeleitet werden müssen.

Polizei befürchtet gezielten hybriden Angriff

Der "Spiegel" zitiert einen internen Polizeibericht, wonach "das Vorliegen von hybrider Aktivität nicht ausgeschlossen werden" kann. Dem Magazin zufolge wurde die Drohne mehrfach von Flughafenmitarbeitern gesichtet, die Warngeräte der Bundespolizei meldeten aber nichts.

Trotz eines "aktuell vorgehaltenen und in Betrieb befindlichen Drohnendetektionsgeräts" habe es bei der Bundespolizei keine Anzeige gegeben, heißt es dazu den Angaben zufolge in dem Polizeibericht. Auch die Deutsche Flugsicherung konnte die Drohne demnach nicht orten. Laut "Spiegel" ergibt sich für die Bundespolizei dadurch der Verdacht, dass es sich nicht um eine der handelsüblichen Drohnen gehandelt habe, auf die die Technik der Bundespolizei anspreche.

Die Polizei Hannover teilte auf AFP-Anfrage mit, dass der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen zu dem Drohnenflug übernommen habe. Um diese nicht zu gefährden, "werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte zum Stand der Ermittlungen erteilt".

Am Flughafen Leipzig/Halle war vor einer Woche im Sicherheitsbereich des Frachtbetriebs eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden. In ihrer Nähe befanden sich mehrere ukrainische Frachtflugzeuge. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen für die Ukraine.