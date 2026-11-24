Blechdose, Glas oder Plastikbox: Weihnachtskekse lassen sich auf unterschiedliche Weise aufbewahren. Doch macht es aus gesundheitlicher Sicht einen Unterschied, welches Material mit unseren Lebensmitteln in Kontakt kommt?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Weihnachtskekse gehören zur Adventzeit einfach dazu. Doch wenn Vanillekipferl, Lebkuchen und Linzer Augen erst einmal gebacken sind, stellt sich die Frage nach der richtigen Aufbewahrung. Blechdose, Glasbehälter oder Plastikbox, welches Material ist aus gesundheitlicher Sicht die beste Wahl? Denn nicht jedes Aufbewahrungsmaterial ist gleich unbedenklich. Wir erklären, worauf du achten solltest.

1. Glas: Die beste Wahl für die Aufbewahrung?

. © Getty Images

Wenn es um die gesundheitlich unbedenkliche Lagerung von Lebensmitteln geht, hat Glas einige Vorteile. Es ist weitgehend inert, gibt also unter normalen Lagerbedingungen keine relevanten Stoffe an die Lebensmittel ab. Außerdem nimmt es weder Gerüche noch Geschmack an und lässt sich besonders gründlich reinigen.



Gerade für Weihnachtskekse ist ein gut schließendes Vorratsglas daher eine sehr gute Wahl. Achte darauf, dass auch der Deckel für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist. Bei Dichtungen aus Kunststoff oder Silikon sollte die entsprechende Lebensmittelkonformität gegeben sein.

2. Blechdose: Ebenfalls gut geeignet

. © Getty Images

Die klassische Keksdose aus Metall ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, Weihnachtsgebäck aufzubewahren. Wichtig ist allerdings, dass die Dose für Lebensmittel vorgesehen und innen unbeschädigt ist.



Viele Blechdosen besitzen eine Schutzlackierung oder Beschichtung, die das Metall vom Lebensmittel trennt. Solange diese intakt und für den Lebensmittelkontakt geeignet ist, spricht grundsätzlich nichts gegen ihre Verwendung. Bei stark verkratzten, rostigen oder beschädigten Dosen solltest du allerdings vorsichtig sein.

3. Plastikdose: Nicht automatisch gesundheitsschädlich

. © Getty Images/iStockphoto

Kunststoffbehälter haben einen schlechten Ruf, sind aber nicht grundsätzlich problematisch. Entscheidend ist, ob sie für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind und ob sie entsprechend ihrer vorgesehenen Verwendung eingesetzt werden.



Bei Kunststoffen können unter bestimmten Bedingungen Stoffe auf Lebensmittel übergehen. Wie viel davon migriert, hängt unter anderem vom Material, der Temperatur, der Kontaktdauer und der Art des Lebensmittels ab. Deshalb solltest du keine beliebigen Plastikbehälter verwenden, sondern ausschließlich lebensmittelechte Aufbewahrungsboxen.



Besonders wichtig: Kunststoffdosen, die nicht ausdrücklich für hohe Temperaturen geeignet sind, gehören weder in die Mikrowelle noch in den Geschirrspüler, wenn der Hersteller das nicht erlaubt. Stark zerkratzte, verfärbte oder beschädigte Behälter solltest du austauschen.

Glas liegt aus gesundheitlicher Sicht vorne

Wenn du Weihnachtskekse möglichst unbedenklich aufbewahren möchtest, ist Glas eine besonders gute Wahl. Es ist geschmacksneutral, langlebig und gibt unter normalen Lagerbedingungen kaum Stoffe an Lebensmittel ab. Eine intakte, lebensmittelechte Blechdose ist ebenfalls gut geeignet. Kunststoffbehälter sind nicht grundsätzlich gesundheitsschädlich, sollten aber ausschließlich entsprechend ihrer Kennzeichnung verwendet werden.