Gebastelt statt gekauft? So schwer ist es gar nicht, einen beeindruckenden Adventkranz selbst zu gestalten. Hier gibt es tolle Ideen!

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Wieder ein gekaufter Adventkranz? Meistens sind sie überteuert und eigentlich hat man sie sich ein bisschen anders vorgestellt. Da meldet sich wieder diese Stimme im Kopf, die sagt: "Mach doch mal selbst!" Aber wie? So einen Adventkranz zu gestalten, schaut nicht einfach aus. Es ist aber leichter als gedacht!

Ideen aus dem Netz

Instagram, TikTok und YouTube sind voll mit schönen Ideen für traumhafte Adventkränze, die gar nicht so aufwändig sind, wie man glaubt. Das Beste: Ihr könnt selbst entscheiden, welche Farben der Kranz haben soll und euch kreativ austoben.

Fünf festliche DIYs

Wir haben für euch fünf besonders schöne Ideen auf Instagram entdeckt. Die perfekte Inspiration für den selbstgemachten Adventkranz und garantiert auch für Anfänger geeignet.

Festlich und elegant

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Eine einfache Dekoschale wird zum Untergrund, die Kombination aus verschiedenen Zweigen und dunklem Rot wirkt besonders elegant. Der Aufwand ist überschaubar.

Festlicher Farbtupfer

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Ein Adventkranz ganz in Rot? Das ist eine außergewöhnliche Alternative zu den Klassikern. Natürlich kannst du ihn in nahezu jeder Farbe gestalten, die dir gefällt und zu deinem Interieur passt. Das Moos kannst du in den unterschiedlichsten Farben online finden.

Ganz easy

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Als Basis dient ein silbernes Tablett vom Einrichtungsriesen, dazu brauchst du Kerzenhalter, Kerzen und viel Grün. Diese Variante ist nicht nur schnell gemacht, sondern auch günstig.

Minimaler Aufwand

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Auch hier ist die Basis ein Tablett. Durch das dunkle Holz wirkt der Kranz etwas rustikaler und ist schlichter. Er macht kaum Arbeit. Ein Vorteil: Da die Kerzen in Gläsern stecken, kann er nicht so schnell Feuer fangen.

Aufgemascherlt

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Dieser Adventkranz ist etwas verspielter, wirkt aber trotzdem festlich und edel. Es dauert nur etwas, bis du all die Schleifen gebunden hast.