Stimmungsvoll: Diese Adventkränze sind 2026 angesagt

Bald beginnt die schönste Zeit des Jahres: die Weihnachtszeit. Ein absolutes Must-have darf dabei natürlich nicht fehlen: der Adventkranz! In diesem Jahr zeigt er sich von einer überraschend neuen Seite und begeistert mit aufregenden Farben, kreativen Designs und frischen Ideen.

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Die Weihnachtszeit rückt immer näher und damit wird es höchste Zeit, unser Zuhause in ein festliches Winter-Wonderland zu verwandeln! Doch bevor die erste Kerze angezündet wird, stellt sich die große Deko-Frage: Wie sieht der perfekte Adventkranz 2026 aus? Von glamourös und extravagant bis hin zu natürlich, modern und überraschend anders – die diesjährigen Trends haben echtes Wow-Potenzial.

Elegante Stabkerzen

Adventkranz © Getty Images/Westend61

Ein kleines Detail verändert dieses Jahr den kompletten Look unserer Weihnachtsdeko: Schlanke, elegante Stabkerzen lösen die traditionellen, dicken Stumpenkerzen ab. Sie verleihen dem Adventkranz eine moderne Leichtigkeit und sorgen für einen tollen Kontrast zu voluminösen Gestecken. Besonders angesagt sind die langen Kerzen in dezenten Creme- und Grautönen oder – für einen frischen Akzent – in kühlem Mint und Weiß.

Hortensien, Trockenblumen und Eukalyptus

Adventkranz © Getty Images/iStockphoto

Klassische Tanne (wie Nordmann oder Nobilis) bekommt 2026 ernsthafte Konkurrenz. Der Geheimtipp? Getrocknete Hortensien. Die üppigen Blüten bringen in Farben wie Altrosa, Creme, dunklem Violett oder Bordeaux eine spannende Struktur und romantische Eleganz in den Kranz, ganz ohne viel weitere Deko zu benötigen. Ebenfalls nicht wegzudenken sind Trockenblumen wie Pampasgras, Lagurus, Lavendel und natürlich der zeitlose Eukalyptus. Der große Vorteil: Diese Kränze nadeln nicht und können die ganze Saison über stehen bleiben, ohne auszutrocknen.

Die Advent-Schale

Adventkranz © Getty Images

Wer sagt eigentlich, dass ein Adventkranz immer rund und geflochten sein muss? Ein riesiger Trend in diesem Jahr ist die Advent-Schale. Hierfür wird eine flache oder leicht vertiefte Keramik-, Steinzeug- oder Metallschale ganz einfach mit Steckmasse, Moos, Zweigen, Naturmaterialien und den vier Kerzen bestückt. Das sieht nicht nur modern aus, sondern lässt sich auch von Deko-Anfängern super schnell und unkompliziert umsetzen.

Klassische Farben feiern Comeback

Adventkranz © Getty Images

Für alle, die Weihnachten am liebsten klassisch feiern, gibt es gute Nachrichten: Das traditionelle Rot ist zurück. Allerdings zeigt sich die Farbe 2026 von ihrer erwachsenen Seite. Es dominieren satte Burgundy-Töne, dunkles Weinrot und Pflaumenviolett. Kombiniert wird das Ganze mit schimmerndem Gold, Samt-Elementen und glänzenden Metall-Details für eine luxuriöse Festlichkeit.

Klassische Farben kombiniert mit Zapfen, Nüssen und Holz wecken Kindheitserinnerungen und schaffen einen echten Wohlfühlort in der Wohnung.

Upcycling und geometrische Formen

Adventkranz © Getty Images

Nachhaltigkeit spielt auch in der Weihnachtsdekoration 2026 eine große Rolle. Viele DIY-Liebhaber setzen auf kreatives Upcycling: Ausrangiertes Vintage-Geschirr, rustikale Baumscheiben oder simple Einmachgläser werden ruckzuck zu stilvollen, individuellen Kerzenhaltern für die vier Adventslichter umfunktioniert. Wer es puristisch mag, greift zu geometrischen Ringen aus Holz oder Metall, die nur minimalistisch verziert werden. Auch hängende Modelle, die schwerelos über dem Esstisch schweben, sind dieses Jahr ein Hingucker.