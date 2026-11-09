So schmückt Westwing-Gründerin Delia Lachance zu Weihnachten

Karierte Maschen, tiefes Burgunderrot und kleine Hunde am Christbaum: Mit der neuen Westwing Christmas Collection wird Weihnachten verspielt. Gründerin Delia Lachance verrät, wie sie traditionelle Weihnachtsdeko mit persönlichen Details verbindet – und warum ihr liebster Platz im Advent die Küche ist.

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Bei Delia Lachance beginnt der Weihnachtszauber mit einer Tasse Kaffee. Rundherum darf das Familienleben bereits in vollem Gange sein. "Ich liebe es, wenn sich unser Zuhause ganz selbstverständlich weihnachtlich anfühlt – gemütlich, entspannt und voller Leben", erzählt die Westwing-Gründerin. Gemeinsam mit den Kindern den Baum zu schmücken, gehört für sie ebenso dazu wie das "schöne, kleine Festtagschaos".

Diese gemütliche, lebendige Weihnachtsstimmung greift auch die neue Westwing Christmas Collection auf – mit klassischen Weihnachtsfarben und verspielten Details.

© Lukas Knoll / Westwing

Tannengrün bekommt Gesellschaft

Die Farbpalette bleibt zunächst vertraut: sattes Grün, dazu tiefes Bordeaux. Eine Kombination, die sofort Weihnachtsstimmung aufkommen lässt und auch auf einer festlich gedeckten Tafel funktioniert. Den besonderen Reiz bringt dieses Jahr allerdings ein dritter Ton ins Spiel: zartes Rosé.

“Klassisches Tannengrün, tiefes Burgunderrot und ein Hauch Rosé bringen eine schöne Leichtigkeit in die traditionelle Weihnachtsdeko.” Delia Lachance

Gestalterisch ist das ein schöner Kniff. Das helle Rosa lockert die dunklen Farben auf, während Grün und Bordeaux der Palette Tiefe geben. So entsteht ein Look, der sich mühelos vom Frühstückstisch bis zum Christbaum ziehen lässt. Wer die Farben an mehreren Stellen wieder aufgreift, schafft eine Verbindung zwischen den einzelnen Arrangements – auch wenn die Dekoration selbst ganz unterschiedlich ausfällt.

© Lukas Knoll / Westwing

Maschen mit Muster, Gläser mit Augenzwinkern

Bei den Details zeigt sich die verspielte Seite der Kollektion. Karierte Maschen setzen Akzente, Streifen auf Tischsets bringen Bewegung auf die Tafel. Dazu kommen Gläser mit Zuckerstangenmotiven und Teller, auf denen ebenfalls Maschen auftauchen.

© Lukas Knoll / Westwing

Die Muster haben dabei einen praktischen gestalterischen Vorteil: Sie lassen sich über ihre Farben miteinander verbinden. Eine karierte Masche muss deshalb keineswegs allein bleiben. Mit einem gestreiften Tischset kann sie ein ziemlich gutes Paar abgeben, wenn beide einen gemeinsamen Farbton aufnehmen.

Ruhe bringen Dekoelemente und kleine Weihnachtsbäume in Greige ins Ensemble. Zwischen den grafischen Mustern und süßen Motiven geben ihre zurückhaltenden Töne dem Auge eine Pause. Auch dieses Zusammenspiel macht die Kollektion interessant: Sie bietet Raum für festliche Opulenz, aber auch für kleine Arrangements auf einem Sideboard oder dem Küchentisch.

© Lukas Knoll / Westwing

Beim Christbaumschmuck entscheiden die Kinder mit

Wie persönlich es bei Lachance zu Hause werden darf, verrät ein kleines Detail: Am Baum finden auch Hundeanhänger ihren Platz.

“Und weil meine Kinder genauso viel Freude daran haben, die Deko mit auszusuchen, darf es bei uns auch gerne etwas bunter und verspielter werden – mit kleinen Hundeanhängern zum Beispiel, die einfach gute Laune machen.” Delia Lachance

Darin steckt vielleicht die charmanteste Einrichtungsidee dieser Weihnachtsgeschichte: Bei der Auswahl dürfen alle mitreden. Die gemeinsame Farbpalette hält vieles zusammen; die Lieblingsstücke der Familie geben dem Baum seinen eigenen Charakter. "Genau diese persönlichen Details machen unser Zuhause so unverwechselbar", sagt Lachance.

© Lukas Knoll / Westwing

Der Adventkalender gehört in die Küche

Einen besonderen Platz bekommt auch das Highlight der Kollektion, der Westwing Adventkalender. Bei der Gründerin steht er in der Küche. "Die Küche ist für mich das Herz unseres Zuhauses. Hier kommt die Familie zusammen, wir verbringen Zeit miteinander und genießen die kleinen, besonderen Momente der Weihnachtszeit."

Der Kalender wird damit Teil eines täglichen Rituals. "Jeden Morgen gemeinsam mit den Kindern ein Türchen zu öffnen und die kleinen Überraschungen zu entdecken, macht den Dezember für uns zu etwas ganz Besonderem."

Türchen öffnen, Kaffee trinken, noch einen Moment zusammensitzen: Auch so lässt sich Weihnachten gestalten.