Lena Gercke: So kuschelig wird's daheim

Warme Töne, weiche Stoffe und ein Hauch Retro: LeGer Home by Lena Gercke bringt bei OTTO neue Möbel und Leuchten für die kalte Jahreszeit ins Zuhause.

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Wenn die Tage kürzer werden, rückt das eigene Zuhause wieder stärker in den Mittelpunkt. Die Herbst-Winter-Kollektion 2026 von LeGer Home by Lena Gercke setzt dafür auf warme Farben, sanfte Konturen und moderne Linien mit einem Mid-Century-Twist. Die Interior-Linie, die seit 2020 in Kooperation mit OTTO geführt wird, erweitert das Home-&-Living-Sortiment um Möbel, Teppich und Leuchten.

Formgefühl. Sanfte Konturen und weiche Polster laden zum Verweilen ein. Der XXL-Sessel Yllara wird zum Hingucker. © Otto

Warme Töne, klare Linien

Nordische Farben. Beige, edles Grau und erdiges Braun prägen die Farbwelt. Die zurückhaltenden Nuancen lassen sich in bestehende Raumkonzepte einfügen und geben den neuen Stücken einen gemeinsamen Rahmen. Dazu kommt eine Formensprache, die moderne Gestaltung mit Anklängen an den Mid-Century-Stil verbindet. So entsteht ein Zusammenspiel aus weichen Formen und klaren Linien, das sich durch die Kollektion zieht.

Ein Sessel zum Bleiben

Kuschelzone. Zu zweit wird’s noch gemütlicher: Das Doppelsofa lädt zum Entspannen ein © Otto

Im Zentrum steht der XXL-Sessel Yllara. Seine großzügige Sitzfläche, die sanften Konturen und die weiche Polsterung laden dazu ein, es sich gemütlich zu machen. Er ist in Samt oder Strukturstoff erhältlich und setzt mit seinem Format einen markanten Blickfang im Wohnraum. Die beiden Stoffvarianten bieten dabei unterschiedliche Möglichkeiten, den Sessel in die eigene Einrichtung einzubinden. An seiner Seite greifen der Beistelltisch Caley und der gleichnamige Couchtisch den Retro-Stil auf. Dunkles Holz trifft auf silbernen Edelstahl, die Linien bleiben klar. Der breite Ablageboden des Couchtischs bietet zusätzlichen Stauraum. Den Formen der Möbel stellt der nierenförmige Wollteppich Zarrah sein Wellendesign zur Seite: Er nimmt den Retro-Look auf und interpretiert ihn auf moderne Weise.

Tischkultur. Ein Hauch von Retro durchweht das Esszimmer mit beigen Stühlen, dazu der braune Woll- teppich "Zarrah" als warmer Akzent. © Otto

Licht mit Retro-Flair

Steh- und Tischlampen ergänzen die Kollektion für Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Ein wiederkehrendes Motiv sind pilzförmige Schirme. Auch die von Lena Gercke interpretierte Stehlampe Linnea greift diese Form auf. In Beige, Taupe oder mattem Schwarz führt sie die Mid-Century-Sprache der Möbel fort und fügt der herbstlichen Einrichtung einen weiteren Akzent hinzu.