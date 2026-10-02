Espresso Martini mit Wiener Touch

Kaffeekultur trifft Barkultur: Julius Meinl und Augarten Wien präsentieren eine limitierte Espresso-Martini-Tasse – gewählt vom heimischen Publikum.

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Aus drei Entwürfen wurde in einer österreichweiten Abstimmung jenes Design gekürt, das nun als exklusive Espresso-Martini-Tasse von Julius Meinl und Augarten Wien umgesetzt wird. Die streng limitierte Sonderanfertigung verbindet Wiener Kaffeetradition mit moderner Barkultur und setzt einen Cocktail stilvoll in Szene, der längst zum internationalen Klassiker geworden ist.

Jede Martini-Espresso-Tasse wird von Hand gefertigt. © Julius Meinl

Cocktail bekommt seine eigene Tasse

Espresso, Wodka, Kaffeelikör und eine samtige Schaumkrone: Der Espresso Martini hat sich vom Trenddrink zum Fixpunkt der Barkultur entwickelt. In Wien trifft er auf eine jahrhundertealte Genusskultur. Anlässlich des Kaffeesiederballs 2027 widmen Julius Meinl und Augarten Wien dem Drink erstmals eine eigens gestaltete Tasse. Julius Meinl steht seit 1862 für Kaffeekultur und Kaffee-Expertise, Augarten Wien seit 1718 für feines Porzellan und Manufakturkunst. Qualität, Liebe zum Detail und Genuss verbinden die beiden Marken. Filigranes Porzellan, ein fein gearbeiteter Fuß und ein Design, das beide Handschriften vereint, machen die Tasse zum besonderen Blickfang. Produziert wird sie als streng limitierte Sonderanfertigung. "Wien war immer eine Stadt der Pioniere, und Julius Meinl und Augarten Wien sind aus genau diesem Geist entstanden. Die Espresso-Martini-Tasse führt ihn weiter", sagt Christina Meinl, Familienmitglied der fünften Generation. In der Augarten Manufaktur entsteht das Stück Schritt für Schritt: Nach gemeinsamen Entwürfen und Skizzen werden Form und Details ausgearbeitet, bevor die Idee schließlich zu Porzellan wird. Ihren ersten großen Auftritt feiert die Espresso-Martini-Tasse am 22. Jänner beim Kaffeesiederball 2027 in der Hofburg Vienna. Die limitierte Tasse soll dort Wiener Handwerkskunst, Kaffeekultur und zeitgemäße Barkultur miteinander verbinden – und zugleich zum exklusiven Erinnerungsstück werden.

Espresso Martini für zu Hause

Espresso Martini für daheim. © Julius Meinl

Für den Klassiker kommen 30 ml irischer Sahnelikör, 30 ml Kaffeelikör, 20 ml Wodka und 30 ml frisch gebrühter Espresso Arabica mit Eiswürfeln in einen Shaker. Den Espresso zuletzt hinzufügen und 15 bis 20 Sekunden kräftig schütteln. In ein gekühltes Cocktailglas abseihen und mit drei Kaffeebohnen garnieren. Diese stehen traditionell für Gesundheit, Wohlstand und Glück.

Die Spezialanfertigung ist ausschließlich über ausgewählte Aktivitäten und Kooperationen erhältlich und nicht regulär im Handel verfügbar.