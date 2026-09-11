Schlumberger und WendyJim: Die Flasche als Fashion-Statement

Was schlummert in einer Traube? Bei Schlumberger überraschend viel: Gemeinsam mit WendyJim wird daraus ein veganes It-Piece mit Wiener Design-DNA.

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Wenn österreichische Sekttradition auf Wiener Avantgarde trifft, entsteht etwas Unerwartetes: eine Handtasche. Für ihre erste gemeinsame Kooperation verwandeln Schlumberger und das Designerduo WendyJim Traubenleder in ein stilvolles Fashion-Piece, dessen charakteristische Silhouette an die ikonische Schlumberger-Flasche erinnert. Damit wird aus der Frage "Was schlummert in dir?" mehr als ein Kampagnenclaim: Sie wird zur Einladung, verborgene Möglichkeiten neu zu denken. Genuss, Design und der Mut, neue Wege zu gehen, verschmelzen zu einem Accessoire, das österreichische Identität mit zeitgemäßem Lifestyle verbindet.

Schlumberger x Wendy Jim Sparkling Bag © Schlumberger / Elif Gündüz

"Unser Anspruch war: so wenig Design wie möglich, um die ikonische Form der Flasche wirken zu lassen – und so viel wie nötig, um daraus eine moderne, zeitlose Handtasche zu machen. Deshalb sind wir ganz bewusst nahe an der ursprünglichen Silhouette geblieben. Traubenleder war für uns dabei die konsequente Wahl: Es verbindet die Welt von Schlumberger mit unserem Anspruch an Design und Material auf besondere Weise", erklären Helga Ruthner und Hermann Fankhauser von WendyJim.

Eine Silhouette wird zur Tasche

Das Ergebnis ist eine schwarze Handtasche, die sich bewusst eng an der Silhouette der Schlumberger-Flasche orientiert. Lediglich dort, wo es die Funktion verlangt, weicht das Design von seinem Vorbild ab: Neben einer Flasche Schlumberger finden so auch Smartphone, Bankkarte und Schlüssel Platz. Zwei Henkel und ein abnehmbarer, längenverstellbarer Schulterriemen ermöglichen unterschiedliche Tragevarianten. Auf ein plakatives äußeres Branding wurde verzichtet. Ein original Schlumberger-Korken als Charm setzt stattdessen einen dezenten Verweis auf die Herkunft der außergewöhnlichen Kooperation.

Schlumberger x Wendy Jim Sparkling Bag. © Schlumberger / Elif Gündüz

Von der Traube zur Tasche

Auch bei der Materialwahl bleibt die Traube Protagonistin. Die Tasche wird aus GrapeSkin® gefertigt, einem biobasierten, veganen und tierversuchsfreien Material, das unter Verwendung von Traubentrester aus der Weinproduktion hergestellt wird. Traubenschalen, Kerne und Stiele werden dabei zu einem Material verarbeitet, das die Optik und Haptik einer hochwertigen Handtasche mit Robustheit und Alltagstauglichkeit verbindet. Die Tasche wird in einem europäischen Handwerksbetrieb gefertigt und ist gefüttert sowie mit einem innenliegenden Kartenfach ausgestattet. Geliefert wird sie in einer gebrandeten Dustbag aus ungebleichter Baumwolle.



Die Schlumberger x WendyJim Bag ist zum Preis von 149,90 Euro bei WendyJim, im Schlumberger Onlineshop sowie in den Schlumberger Kellerwelten in Wien erhältlich.