Formel-1-Star Lando Norris präsentiert die neuen Luxus-Taschen von TUMI

Formel-1-Star Lando Norris erobert die schottischen Highlands. Für die neue F/W 2026 Kampagne der renommierten Lifestyle- und Reisemarke TUMI zeigt der Rennfahrer, wie stylisch und funktional moderner Luxus auf Reisen sein kann.

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Lando Norris ist nicht nur auf der Rennstrecke schnell unterwegs, sondern beweist jetzt auch echtes Stilgespür. Der langjährige TUMI Global Brand Ambassador und McLaren-Formel-1-Pilot steht im Mittelpunkt der neuen Herbst-/Winterkampagne für das Jahr 2026. Vor der rauen und wilden Kulisse der schottischen Highlands zeigt er, dass sich Leistung, Ausdauer und exklusives Design perfekt ergänzen.

Alpine Ästhetik im Fokus

Die neue F/W 2026 Kollektion von TUMI bringt frischen Wind in die Welt des Premium-Reisegepäcks. Inspiriert von der rauen, unberührten Schönheit alpinen Terrains setzt die Marke in dieser Saison auf eine natürliche, erdige Farbwelt. Die Verbindung von Funktionalität und zeitlosem Design steht dabei im Mittelpunkt der gesamten neuen Linie.

© TUMI

Gemeinsam mit Lando Norris wurde die Kampagne in den atemberaubenden schottischen Highlands inszeniert. Unter der Regie von Valentin Florian und fotografiert von Theo Gosselin, verschmelzen in der neuen Kampagne raues Terrain und stille Weite mit der reduzierten, funktionalen Ästhetik der neuen TUMI-Bags.

Vielseitige Begleiter im Überblick

Ein zentraler Aspekt der neuen Saison ist die Weiterentwicklung bereits bekannter Linien. Die markanten neuen Farbwelten Deep Pine und Alpine Green verleihen den ikonischen TUMI-Silhouetten eine unvergleichliche Tiefe.

Die Highlights der F/W 2026 Kollektion im Überblick:

19 Degree : Die beliebte Polycarbonat-Kollektion zeigt sich widerstandsfähig und extrem leicht. In den neuen Nuancen Deep Pine und Salt ist sie der ultimative Eyecatcher auf jedem Gepäckband.

Die beliebte Polycarbonat-Kollektion zeigt sich widerstandsfähig und extrem leicht. In den neuen Nuancen Deep Pine und Salt ist sie der ultimative Eyecatcher auf jedem Gepäckband. Voyageur & die neue Q Tote: Die Voyageur-Linie (darunter Rucksäcke wie Celina und Halsey) hüllt sich in ein sattes Alpine Green. Ein echtes Must-have ist die neue Q Tote: Gefertigt aus weichem Leder mit hochwertiger Hardware (erhältlich in Black/Gunmetal, Black/Gold und Sienna), ist sie der perfekte Begleiter, vom Boardroom bis zum Wochenend-Trip.

Die Voyageur-Linie (darunter Rucksäcke wie Celina und Halsey) hüllt sich in ein sattes Alpine Green. Ein echtes Must-have ist die neue Q Tote: Gefertigt aus weichem Leder mit hochwertiger Hardware (erhältlich in Black/Gunmetal, Black/Gold und Sienna), ist sie der perfekte Begleiter, vom Boardroom bis zum Wochenend-Trip. Harrison: Die Harrison-Kollektion bekommt ein Upgrade. Neue gewebte Lederdetails und geprägtes Leder in sattem Cognac Bombe sorgen für aufregende Akzente. Zudem erweitern kompakte Silhouetten wie die Macri Small Crossbody und der Thatcher Sling Backpack das Portfolio für den urbanen Alltag.

Die Harrison-Kollektion bekommt ein Upgrade. Neue gewebte Lederdetails und geprägtes Leder in sattem Cognac Bombe sorgen für aufregende Akzente. Zudem erweitern kompakte Silhouetten wie die Macri Small Crossbody und der Thatcher Sling Backpack das Portfolio für den urbanen Alltag. Alpha: Die im Frühjahr vorgestellte Alpha-Kollektion hüllt sich pünktlich zum Herbst und Winter ebenfalls in das majestätische Deep Pine.

Die im Frühjahr vorgestellte Alpha-Kollektion hüllt sich pünktlich zum Herbst und Winter ebenfalls in das majestätische Deep Pine. Für die Damenwelt: Neben der Voyageur-Linie ergänzen neue, in Italien gefertigte Modelle wie die Adatto Tote sowie frische Designs der Olas und Agent Kollektionen das Sortiment. Zeitlose Formsprache trifft hier auf kompromisslose Funktionalität.

© TUMI

Mehr als nur Gepäck

Anstatt auf laute Logos oder überladene Designs zu setzen, widmet sich TUMI in dieser Saison dem Quiet Luxury. "Wahrer Luxus bedeutet nicht, lauter zu sein, sondern besser", betont TUMI Creative Director Victor Sanz. Design und Performance werden hier in perfekten Einklang gebracht, um anspruchsvollen Reisenden auf der ganzen Welt ein besonderes Erlebnis zu bieten.