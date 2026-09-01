Silvia Schneider macht jetzt auch unser Zuhause schöner

Silvia Schneider hat nicht nur ein Gespür für Mode, sondern offenbar auch für die kleinen Luxusmomente daheim. Gemeinsam mit VOSSEN bringt die Moderatorin nun eine exklusive Home-Kollektion auf den Markt – von eleganter Satin-Bettwäsche bis zum Bademantel im Kimono-Stil.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Silvia Schneider weiß, wie man einen großen Auftritt inszeniert. Nun bekommen auch Schlafzimmer, Badezimmer und Sofa ein stilvolles Make-over: Gemeinsam mit dem österreichischen Traditionsunternehmen VOSSEN präsentiert sie die Home-Kollektion "Weich wie eine Umarmung".

Und der Name ist Programm. Zarte Farben, weiche Stoffe und liebevolle Details sollen das eigene Zuhause in eine persönliche Wohlfühloase verwandeln. Die Kollektion wirkt dabei unverkennbar nach Silvia Schneider: feminin und elegant, aber niemals überladen.

© VOSSEN

Modegefühl für Bett, Bad und Sofa

Zur Linie gehören edle Wende-Bettwäsche aus Satin, eine weiche Baumwolldecke, dekorative Kissenbezüge, flauschige Handtücher, ein Badeteppich und ein luxuriöser Damen-Bademantel.

Farblich setzt die Kollektion auf sanftes Rosé, zurückhaltendes Blau sowie warme Beige- und Grautöne. Damit lassen sich die einzelnen Stücke unkompliziert miteinander kombinieren – und passen auch in Räume, die nicht komplett neu eingerichtet werden sollen.

Zum wiederkehrenden Erkennungsmerkmal wird eine feine Schleifenstickerei. Sie ziert unter anderem die Handtücher, Kissen und den Bademantel und verleiht den Textilien eine verspielte, aber dennoch erwachsene Note.

© VOSSEN

HOME-Kollektion für die persönliche Wohlfühloase

Ein besonderer Blickfang ist der Damen-Bademantel im eleganten Kimono-Stil. Streifendesign, kontrastierende Blenden und die kleine Stickerei am Ärmel machen ihn zu einem jener Teile, in denen man am Wochenende vermutlich etwas länger als geplant bleiben möchte.

Auch die Wende-Bettwäsche dürfte viele Schlafzimmer-Fans überzeugen. Ihre glatte Satin-Oberfläche soll sich angenehm auf der Haut anfühlen, während das doppelseitige Design mit nur einem Handgriff einen neuen Look ermöglicht.

© VOSSEN

Die Kuscheldecke aus Baumwolle ist wiederum für jene Abende gedacht, an denen Sofa und Serienprogramm eindeutig attraktiver sind als jeder andere Plan. Passende Kissenbezüge runden den Look ab und lassen sich dank ihres wendbaren Designs ebenfalls variieren.

Die Kollektion entstand mit viel Liebe zum Detail und soll vor allem ein Gefühl vermitteln: zu Hause anzukommen. Gemeinsam mit der textilen Expertise von VOSSEN sei eine Linie entstanden, "in der so viel Herz steckt".

“Mir ging es darum, Produkte zu designen, die dem eigenen Zuhause spürbare Leichtigkeit und Geborgenheit verleihen und jeden Moment mit einem Hauch von Eleganz bereichern” Silvia Schneider

Die Inspiration dafür holte sich Schneider aus ganz alltäglichen, aber umso wertvolleren Momenten: "Die zarten Farben, die weichen Stoffe – sie erinnern mich an einen entspannten Morgen, an stille Glücksmomente am Abend und an das Gefühl, angekommen zu sein."

© VOSSEN

Hier gibt es die neue Kollektion

Erhältlich ist die gemeinsame Kollektion von Silvia Schneider und VOSSEN ab dem 17. September 2026 exklusiv bei INTERSPAR, Maximarkt und EUROSPAR sowie online auf vossen.com und interspar.at.

Wer seinem Zuhause rechtzeitig vor der kalten Jahreszeit ein kleines Wohlfühl-Upgrade verpassen möchte, sollte sich den Termin also vormerken. Denn wenn sich Satin-Bettwäsche, flauschige Handtücher und ein eleganter Kimono-Bademantel tatsächlich wie eine Umarmung anfühlen, lassen wir uns gerne von Silvia Schneider um den Finger wickeln.