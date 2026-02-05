Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Silvia Schneider
© Phil Jelenska

Haute Couture

100 Stunden Arbeit: Silvia Schneider zeigt ihren Opernball-Traum

05.02.26, 00:00
Teilen

Die fesche Moderatorin und Designerin hat sich heuer wieder im Vorfeld des Balls verausgabt. Die Fertigung ihres rubinroten Couture-Kleides dauerte 100 Arbeitsstunden. 

Beim diesjährigen Wiener Opernball setzt Silvia Schneider mit ihrem Kleid ein bewusstes Zeichen: kraftvoll, elegant und tief in der österreichischen Balltradition verwurzelt. Der Entwurf stammt aus ihrem eigenen Atelier und wurde von ihrer langjährigen Couturière des Vertrauens, Liliya Semenova, umgesetzt. Mit außergewöhnlicher Präzision und handwerklicher Meisterschaft entstand ein Kleid in Rubinrot, dessen Fertigung mehr als 100 Arbeitsstunden erforderte.

Silvia Schneider
© Phil Jelenska

Mehr lesen: 

Das Ergebnis besticht durch klare Linien, intensive Farbigkeit und zeitlose Eleganz. Mit dem gewählten Rubinrot greift Schneider bewusst die diesjährigen Opernballfarben auf. Die starke Farbe wirkt nicht nur auf der Feststiege, sondern setzt auch während der Moderation der TV-Übertragung ein deutliches visuelles Statement. Rubinrot steht für Leidenschaft, Stärke und Präsenz – und ist zugleich Silvias persönliche Lieblingsfarbe.

 


 

Das Opernballkleid 2026 vereint modische Haltung, handwerkliche Exzellenz und emotionale Tiefe. Es ist Ausdruck einer Frau, die Gestaltung, Tradition und Individualität miteinander verbindet – und den Opernball nicht nur begleitet, sondern aus tiefstem Herzen lebt. 

Neben ihrem selbst kreierten Kleid, lässt Silvia Schneider auch andere Ballgäste strahlen. Ihre Kollektion für Humanic ist in diesem Jahr gefragter denn je.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen