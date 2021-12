Die Polizei geht von einem Verbrechen aus

Die deutsche Polizei hat Samstag fünf Tote in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen südlich von Berlin gefunden. Die Leichen weisen laut Staatsanwaltschaft Cottbus Schuss- und Stichverletzungen auf. Das sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Samstag.

"Bild.de" berichtete unter Berufung auf Bantleon, dass es sich bei den fünf Toten um zwei Erwachsene und drei Kinder handle. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa wollte der Sprecher das nicht bestätigen. Die Mordkommission ermittle.