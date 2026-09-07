Interior-Trend
Terrakotta ist die neue Trendfarbe im Herbst – so einfach zieht sie bei uns ein
Sobald es draußen wieder kühler wird wächst in den eigenen vier Wänden die Sehnsucht nach Wärme und Gemütlichkeit. Dafür muss jedoch nicht gleich die gesamte Wohnung neu eingerichtet werden. Schon einzelne Accessoires in Terrakotta sorgen für eine wohnliche Atmosphäre und verleihen dem Interior einen modernen Farbtupfer.
Kleine Akzente mit großer Wirkung
Vor allem zu neutralen Farben wie Weiß, Beige, Creme, Grau oder Braun passt der warme Erdton überraschend gut. Terrakotta wirkt kräftiger als klassische Naturtöne, ist dabei aber längst nicht so düster wie viele typische Herbstfarben. Dadurch bringt die Nuance Wärme in den Raum, ohne ihn optisch zu beschweren.
Bereits wenige Handgriffe können viel verändern: Teller in Terrakotta setzen auf einem hellen Esstisch einen schönen Akzent, während eine Lampe in der Trendfarbe sofort zum Blickfang wird. Auch ein Pouf, Kissen, Spiegel oder andere kleine Wohnaccessoires eignen sich ideal, um den Farbtrend unkompliziert aufzugreifen.
Das Beste daran: Terrakotta funktioniert nicht nur im Herbst. Kombiniert mit Beige, Holz und warmen Textilien wirkt die Farbe besonders gemütlich. Im Frühling und Sommer lässt sie sich dagegen wunderbar mit Weiß, Rosé, hellem Blau oder frischem Grün stylen. So bleiben die neuen Lieblingsstücke das ganze Jahr über Teil der Einrichtung.
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Wer seinem Zuhause also ein saisonales Update verpassen möchte, muss weder Wände streichen noch Möbel austauschen. Ein paar ausgewählte Accessoires reichen bereits aus, um mehr Wärme, Farbe und Persönlichkeit in die Räume zu bringen.
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