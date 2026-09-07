Terrakotta ist die neue Trendfarbe im Herbst – so einfach zieht sie bei uns ein

Warm, elegant und überraschend vielseitig: Terrakotta bringt im Handumdrehen herbstliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Besonders schön wirkt die Trendfarbe als gezielter Akzent in einer ansonsten zurückhaltenden Einrichtung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sobald es draußen wieder kühler wird wächst in den eigenen vier Wänden die Sehnsucht nach Wärme und Gemütlichkeit. Dafür muss jedoch nicht gleich die gesamte Wohnung neu eingerichtet werden. Schon einzelne Accessoires in Terrakotta sorgen für eine wohnliche Atmosphäre und verleihen dem Interior einen modernen Farbtupfer.

Kleine Akzente mit großer Wirkung

Vor allem zu neutralen Farben wie Weiß, Beige, Creme, Grau oder Braun passt der warme Erdton überraschend gut. Terrakotta wirkt kräftiger als klassische Naturtöne, ist dabei aber längst nicht so düster wie viele typische Herbstfarben. Dadurch bringt die Nuance Wärme in den Raum, ohne ihn optisch zu beschweren.

Twist Knoten Pouf aus der Westwing Collection © Westwing

Bereits wenige Handgriffe können viel verändern: Teller in Terrakotta setzen auf einem hellen Esstisch einen schönen Akzent, während eine Lampe in der Trendfarbe sofort zum Blickfang wird. Auch ein Pouf, Kissen, Spiegel oder andere kleine Wohnaccessoires eignen sich ideal, um den Farbtrend unkompliziert aufzugreifen.

"Cosimo" Wandspiegel mit gewelltem Rahmen aus der Westwing Collection © Westwing

Das Beste daran: Terrakotta funktioniert nicht nur im Herbst. Kombiniert mit Beige, Holz und warmen Textilien wirkt die Farbe besonders gemütlich. Im Frühling und Sommer lässt sie sich dagegen wunderbar mit Weiß, Rosé, hellem Blau oder frischem Grün stylen. So bleiben die neuen Lieblingsstücke das ganze Jahr über Teil der Einrichtung.

Große Tischlampe mit Betonfuß "Kiri" aus der Westwing Collection © Westwing

Wer seinem Zuhause also ein saisonales Update verpassen möchte, muss weder Wände streichen noch Möbel austauschen. Ein paar ausgewählte Accessoires reichen bereits aus, um mehr Wärme, Farbe und Persönlichkeit in die Räume zu bringen.