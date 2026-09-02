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Pop-up-Highlight in Wien: Gustaf Westman kommt ins Hotel am Brillantengrund

LR
von
Gustaf Westman Pop-up in Madrid
© gustafwestman/Instagram
Drei Tage lang wird das Hotel am Brillantengrund zum Treffpunkt für Fans von farbenfrohem, verspieltem Design: Im Rahmen seiner Europatournee bringt der schwedische Designer Gustaf Westman sein Pop-up nach Wien.
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Vom 18. bis 20. September können Besucherinnen und Besucher in der Bandgasse 4 im 7. Bezirk in das farbenfrohe Universum des Designers eintauchen. Westman ist vor allem für seine auffälligen Möbel, geschwungenen Formen und farbenfrohen Objekte bekannt, Designstücke, die sofort ins Auge fallen und längst auch in den sozialen Medien Kultstatus erreicht haben.

Von IKEA bis Nike

Gustaf Westman hat sich mit seinem spielerischen Stil international einen Namen gemacht und bereits mit großen Marken wie IKEA und Nike zusammengearbeitet. Charakteristisch für seine Designs sind kräftige Farben, ungewöhnliche Silhouetten und ein deutliches Augenzwinkern.

Für das Wien-Pop-up trifft dieses Designuniversum auf die besondere Atmosphäre des Hotels am Brillantengrund. Unter dem Namen "Brilli x Gustaf Westman" wird das Hotel damit für drei Tage zur Kulisse für die Arbeiten des Designers.

Nur drei Tage in Wien

Wer die Designs nicht nur online sehen, sondern sie live erleben möchte, sollte sich das Datum vormerken. Das Pop-up ist von 18. bis 20. September geöffnet und damit nur für kurze Zeit in Wien zu sehen.

Brilli x Gustaf Westman

  • Hotel am Brillantengrund, Bandgasse 4, 1070 Wien
  • 18.–20. September

Drei Tage, jede Menge Farbe und ein Design-Universum, das perfekt nach Wien passt.

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