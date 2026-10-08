Luxus zum Einkuscheln: Guido Maria Kretschmers erste Premium-Kollektion mit LOBERON

Samt, satte Beerentöne und ein Hauch Gold: Für LOBERON entwarf Guido Maria Kretschmer die limitierte Premium Edition "Light & Elegance".

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Manchmal braucht das Wohnzimmer genau das, was auch der Kleiderschrank gelegentlich vertragen könnte: ein bisschen frischen Wind, eine mutigere Farbe und jemanden, der ein gutes Auge für das Ganze hat. Guido Maria Kretschmer zum Beispiel. Gemeinsam mit LOBERON präsentiert der Designer die limitierte Kollektion "Light & Elegance" – und liefert damit reichlich Inspiration für Räume, in denen man sich gerne länger aufhält als ursprünglich geplant.

Die Zusammenarbeit markiert gleich zwei Premieren: "Light & Elegance" ist die erste Premium Edition von LOBERON und der Auftakt einer langfristigen kreativen Partnerschaft mit Kretschmer. Rund 80 gemeinsam kuratierte Stücke gehören dazu. Im Mittelpunkt stehen ausdrucksstarke Materialien, elegante Farben und Details, die auch beim zweiten Hinschauen etwas zu erzählen haben.

Der Beginn von etwas Bleibendem: dem ersten Kapitel einer langfristigen, kreativen Partnerschaft zwischen LOBERON und Guido Maria Kretschmer. © Loberon

Das Wohnzimmer bekommt ein Style-Update

Die Idee hinter der Kollektion: ein Zuhause, das Persönlichkeit zeigt und Geborgenheit vermittelt. Opulenz ist dabei durchaus erlaubt. Weicher Baumwollsamt, warme Beerentöne und goldfarbene Akzente geben den Ton an. Das wirkt festlich, lässt sich aber auch in kleinen Dosen in den Alltag holen: mit einem Pouf, einem Beistelltisch oder einer Decke, die den vertrauten Lieblingsplatz neu in Szene setzt.

"Schönes Wohnen ist für mich ein Ausdruck von Persönlichkeit. Mit LOBERON habe ich einen Partner gefunden, der diese Überzeugung teilt", sagt Kretschmer. Die Kollektion lade dazu ein, Räume zu schaffen, "die Geborgenheit ausstrahlen, Geschichten erzählen und in denen man sich jeden Tag aufs Neue zu Hause fühlt".

Mit Glaselementen werden diese Weihnachtskugeln zum besonderen Hingucker und eignen sich nicht nur für den Baum, sondern auch als Tischdeko. © Loberon

Samt trifft auf Gemütlichkeit

Ein Sofa für 2.698 Euro bildet einen der größeren Ankerpunkte der Kollektion. Es hat einen Baumwollbezug, weiche Polster und Kissen mit Entenfederfüllung. Füße aus Birken- und Kiefernholz ergänzen die textile Oberfläche um natürliche Akzente.

Wer zunächst einen kleineren Akzent setzen möchte, findet einen Pouf für 398 Euro mit Baumwollsamt-Bezug und Fransen. Letztere bringen Bewegung ins Arrangement, auch wenn man selbst längst die Füße hochgelegt hat. Daneben gehört ein Hocker mit Leinenbezug für 348 Euro zur Auswahl. Zwei unterschiedliche Materialien, mit denen sich eine Sitzecke ergänzen lässt, ohne gleich das ganze Wohnzimmer umzuplanen.

Rund 80 kuratierte Stücke tragen Kretschmers unverwechselbare Handschrift und verbinden ausdrucksstarke Materialien, elegante Farbwelten und ein feines Gespür für Details. © Loberon

Merlot als neue Trendfarbe

Besonders ausdrucksstark ist die Kommode aus Mangoholz für 989 Euro. Ihre Farbgebung bewegt sich zwischen Burgund, Pflaume und Merlot – eine Palette, die Wärme und Tiefe in den Raum bringt. Wer bei Merlot bisher zuerst an den Inhalt seines Weinglases gedacht hat, bekommt hier eine ziemlich wohnliche Erweiterung des Wortschatzes.

Ein solcher Beerenton lässt sich etwa mit hellen Textilien kombinieren, damit die Kommode Raum für ihren Auftritt bekommt. Goldfarbene Details greifen die elegante Stimmung auf. Dafür bietet die Kollektion einen Beistelltisch aus Aluminium für 198 Euro: Sein warmer Goldton setzt einen glänzenden Akzent neben Sofa oder Sessel.

Kommode aus Mangoholz in warmen Beerentönen zwischen Burgund, Pflaume und Merlot. Die tiefe Farbgebung setzt ein ausdrucksstarkes Highlight im Raum. © Loberon

Ein Plaid für die Sofazeit

Auch die Textilien spielen eine wichtige Rolle. Das Plaid für 328 Euro besteht aus weichem Baumwollsamt, die Rückseite aus Baumwolle und Seide. Eine leichte Füllung ergänzt die Tagesdecke. Über die Sofalehne gelegt, bringt sie eine weitere Struktur ins Arrangement; beim nächsten Filmabend darf sie dann ihrer eigentlichen Berufung nachgehen.

Gerade das Zusammenspiel der Oberflächen macht den Reiz dieser Wohnidee aus: Samt neben Holz, Leinen neben goldfarbenem Aluminium. Wer den Look aufgreifen möchte, kann mit einem einzelnen Stück beginnen und vorhandene Möbel darum herum neu kombinieren. Schließlich muss für ein bisschen Guido-Gefühl nicht gleich der gesamte Hausrat ausziehen.

Die limitierte Premium Edition LOBERON x Guido Maria Kretschmer "Light & Elegance" ist ab 13. Oktober 2026 exklusiv auf loberon.de erhältlich, solange der Vorrat reicht. Bis dahin bleibt noch Zeit, im Wohnzimmer Maß zu nehmen. Und zu überlegen, welches Möbelstück künftig die Hauptrolle bekommt.