Vier Teenager totgefahren - sie wollten zu McDonald's

Bei Biesenthal in Brandenburg wurden vier Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren bei einem schweren Moped-Unfall getötet. Ein Autofahrer erfasste ihre Maschinen beim Überholen frontal.

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Deutschland. Am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr sind bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Biesenthal (Brandenburg) vier Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren ums Leben gekommen - oe24 berichtete. Etwa 400 Meter hinter der Ortschaft Wullwinkel hatte ein 61-jähriger deutscher Autofahrer beim Überholen mehrerer Fahrzeuge eine entgegenkommende Gruppe von vier Simson-Mopeds übersehen und frontal erfasst. Lediglich die letzte Maschine konnte ausweichen.

Auf den drei getroffenen Mopeds saßen drei Burschen (15, 16 und 19 Jahre) sowie ein 14-jähriges Mädchen, das bei seinem 15-jährigen Freund mitfuhr. Alle vier starben noch an der Unfallstelle. Das Auto überschlug sich, blieb auf dem Dach liegen und brannte ebenso wie die Mopeds vollständig aus. Der schwer verletzte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen.

Vier Teenager sterben auf dem Weg zu McDonald's

Laut "Bild"-Bericht waren die Jugendlichen – allesamt begeisterte Simson-Fahrer und Mitglieder eines lokalen Klubs – auf dem Weg zu einer knapp 13 Kilometer entfernten McDonald’s-Filiale in Bernau. Zwei weitere Verwandte (ein Cousin und eine Großcousine), die eigentlich mitfahren wollten, entgingen dem Unfall nur, weil sie zuvor noch an ihren Maschinen schrauben mussten, schreibt "Bild".

Am Donnerstagvormittag spielten sich an der Unglücksstelle traurige Szenen ab: Angehörige und Anwohner – teils selbst auf Simsons angereist – versammelten sich, um der Opfer zu gedenken. Zwischen verbrannten Trümmerteilen, einer kaputten Motorradbrille und einem abgerissenen Kennzeichenhalter legten die weinenden Hinterbliebenen im verkohlten Gras Blumen nieder und zündeten Kerzen an.