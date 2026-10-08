Ryanair streicht auch in Deutschland groß zusammen

Also doch nicht nur in Wien! Die irische Billigfluglinie setzt jetzt auch in Deutschland den Rotstift an.

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Aufatmen in Wien: Berlin verliert noch mehr! Europas größter Billig-airliner, die irische Ryanair streicht jetzt auch in großem Stil Flüge in Deutschland, auch ganze Flughäfen sind dabei.

Im kommenden Winterflugplan fallen ganze 70.000 Sitzplätze weg. Ein Rückgang von satten zehn Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen wieder einmal die hohen staatlichen Lasten, vor allem die Luftverkehrssteuer. Das sind die selben Argumente, die auch in Österreich gemacht wurden.

"Erfolglosester Flughafen Europas"

Besonders brutal erwischt es die deutsche Hauptstadt. Ryanair-Chef Eddie Wilson wettert heftig gegen den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) und beschimpft ihn als "erfolglosesten Flughafen Europas".

In Berlin soll jetzt die Hälfte des Angebots eingestampft werden. Zwölf Strecken unter anderem nach Gran Canaria, Palermo und Thessaloniki würden ganz eingestellt, andere ausgedünnt.

Bremen verschwindet ganz von der Liste

So teilte der Billigflieger bereits am Mittwoch mit, dass Ryanair den Flugbetrieb am Flughafen Bremen komplett einstellen und auch weiterhin keine Flüge von Leipzig und Dresden mehr anbieten wird.

Streichungen von rund fünf Prozent gibt es auch in Hamburg, während die Kapazität in Memmingen und Köln ausgebaut werde. Neu im Winterflugplan von Ryanair sind Saarbrücken und Friedrichshafen.