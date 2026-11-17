Ungewöhnliche Wähler
Mickie Krause soll Bundespräsidenten wählen
Wenn am 30. Jänner 2027 Deutschlands nächster Bundespräsident gewählt wird, sitzen auch einige prominente Gesichter in der Bundesversammlung. Die nordrhein-westfälische SPD hat mehrere bekannte Persönlichkeiten für das Gremium nominiert – darunter Mickie Krause, Martin Rütter und Fabian Köster.
Der Partysänger, der Hundeexperte und der Satire-Reporter sollen gemeinsam mit den politischen Vertretern über die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier mitentscheiden.
Auch Miss Germany und Juristin dabei
Neben den drei Promis stehen weitere bekannte Namen auf der SPD-Liste. Dazu gehören die amtierende Miss Germany Rose Mondy sowie die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf. Ihre geplante Wahl zur Richterin am deutschen Bundesverfassungsgericht war im Sommer 2025 gescheitert und hatte eine schwere Krise innerhalb der schwarz-roten Koalition ausgelöst.
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39 Stimmen aus Nordrhein-Westfalen
Die NRW-SPD darf insgesamt 39 Mitglieder in die Bundesversammlung entsenden. Das Gremium tritt am 30. Jänner 2027 zusammen, um das deutsche Staatsoberhaupt zu wählen.
Die CDU und CSU haben die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als Kandidatin nominiert. Auch die SPD- und Grünen-Führung haben eine Zustimmung zu Aigner empfohlen. Damit zeichnet sich eine breite Mehrheit für die CSU-Politikerin ab.
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte zuletzt Moderator Jörg Thadeusz: Er ließ sich den Vornamen Aigners auf den Oberarm tätowieren – allerdings steckt dahinter eine verlorene Wette.
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