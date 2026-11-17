Ein historischer Moment im Weltall steht bevor: Voyager 1 erreicht als erstes menschengemachtes Objekt eine Entfernung von einem Lichttag zur Erde. Die NASA lädt Menschen weltweit ein, das Ereignis mit einem Lichtsignal zu feiern.

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Seit fast 50 Jahren ist die Raumsonde Voyager 1 im All unterwegs. Nun steht sie vor einem besonderen Meilenstein: Sie wird sich rund 25,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt befinden. Ein Funksignal benötigt dann einen ganzen Tag, um die Sonde zu erreichen.

Aus diesem Anlass hat die US-Raumfahrtbehörde NASA die weltweite Aktion "Shine Bright for Voyager’s Light-Day" ins Leben gerufen.

Smartphone wird zum Lichtsignal

Am 17. November nach Sonnenuntergang sind Menschen rund um den Globus aufgerufen, mit Taschenlampen oder ihren Smartphones in den Himmel zu leuchten. Wer möchte, kann auch das Rufzeichen der Sonde "VGR" im Morsecode blinken lassen. Eine Anleitung und einen automatischen Morsecode-Blinker stellt die NASA online zur Verfügung.

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Die Aktion soll eine symbolische Welle aus goldenem Licht rund um die Erde erzeugen. Die Kamera von Voyager 1 ist bereits seit 1990 abgeschaltet – die Lichtsignale können die Sonde daher nicht erreichen. Es geht vielmehr darum, die außergewöhnliche Leistung der Mission gemeinsam zu feiern.

Meilenstein am Mittwoch erreicht

In Österreich wird Voyager 1 den Abstand von einem Lichttag am Mittwoch, dem 18. November, um 11.16 Uhr erreichen. Damit ist die Sonde weiter von der Erde entfernt als jedes andere menschengemachte Objekt.

Grüße in 55 Sprachen an Bord

Voyager 1 startete 1977 und hat eine besondere Botschaft der Menschheit mit auf ihre Reise genommen: eine vergoldete Datenplatte mit Bildern, Musik, Geräuschen und Grüßen in 55 Sprachen. Sie soll möglichen außerirdischen Entdeckern einen Eindruck vom Leben auf der Erde vermitteln.