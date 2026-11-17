Die USA rufen ihre Staatsbürger auf, bei Besuchen in Europa in der Weihnachtszeit besonders wachsam zu sein.

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Die USA rufen ihre Staatsbürger angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit zu erhöhter Wachsamkeit bei Reisen nach Europa auf. US-Botschaften in zahlreichen europäischen Ländern veröffentlichten dazu eine Sicherheitswarnung. Besonders aufmerksam sollten Reisende demnach an Orten mit großen Menschenansammlungen und bei öffentlichen Veranstaltungen sein.

Potenzielle Ziele

Weihnachtsmärkte, Einkaufszentren und Verkehrsknotenpunkte könnten potenzielle Ziele für Terrorgruppen oder Kriminelle sein, heißt es in der Mitteilung. Konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag oder eine unmittelbar bevorstehende Bedrohung werden allerdings nicht genannt. Die Warnung ist daher als allgemeiner Sicherheitshinweis zu verstehen.

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Neben möglichen Anschlagsrisiken weisen die US-Vertretungen auch auf andere Herausforderungen während der Reisezeit hin. Streiks und Demonstrationen könnten den Verkehr beeinträchtigen und zu Verzögerungen führen. Zudem wird auf eine jüngste Serie falscher Bombendrohungen im europäischen Flugverkehr verwiesen, die für zusätzliche Unsicherheit und Störungen sorgen könnte.

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US-Bürger werden aufgefordert, die Nachrichtenlage zu verfolgen, örtliche Anweisungen zu beachten und in belebten Bereichen besonders aufmerksam zu sein.