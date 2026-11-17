Unbekannte haben eine mehr als 130 Kilogramm schwere Kirchenglocke aus einem Glockenturm gestohlen. Wie die Täter das tonnenschwere Vorhaben geschafft haben und wann genau sie zuschlugen, ist bislang ein Rätsel.

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Die Glocke wurde aus dem Turm der Herz-Jesu-Kirche in Armstrong in der kanadischen Provinz Manitoba entwendet. "Es ist derzeit unbekannt, wie und wann die Glocke aus dem Turm entfernt wurde", teilten die Ermittler mit.

Aufnahmen zeigen Schäden an dem mit Holz verkleideten Glockenturm der ukrainisch-katholischen Kirche. Die gestohlene Glocke besteht aus Messing und ist mit kunstvollen Verzierungen versehen, wie eine Polizistin dem kanadischen Sender CBC erklärte.

Diebe könnten es auf das Metall abgesehen haben

Warum die Täter ausgerechnet die Kirchenglocke mitnahmen, ist noch unklar. Die Ermittler vermuten allerdings, dass es ihnen möglicherweise weniger um den historischen Wert als vielmehr um das Material ging. Die Glocke könnte als Altmetall weiterverkauft werden.

Die Polizei hat deshalb bereits sämtliche Schrott- und Recyclingunternehmen in der Umgebung kontaktiert. "Wir haben tatsächlich alle Schrott- und Recyclingunternehmen in der Gegend kontaktiert", sagte eine Beamtin gegenüber CBC.

Glocke stammt aus der Schweiz

Laut der Historischen Gesellschaft von Manitoba wurde die Messingglocke bereits 1906 aus der Schweiz nach Kanada gebracht. © Manitoba Police

Besonders ungewöhnlich ist auch die Geschichte des gestohlenen Stücks: Laut der Historischen Gesellschaft von Manitoba wurde die Messingglocke bereits 1906 aus der Schweiz nach Kanada gebracht. Damit hat sie nicht nur einen materiellen, sondern auch einen historischen Wert.

Ob sie tatsächlich zum Einschmelzen gestohlen wurde und wer hinter der Tat steckt, ist Gegenstand der Ermittlungen.