Vor der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen liegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weit auseinander. Während die Gewerkschaft ein Gehaltsplus von 3,8 Prozent fordert, bieten die Arbeitgeber bisher lediglich 2,1 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 350 Euro.

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Rund 439.000 Beschäftigte im österreichischen Handel warten auf mehr Geld.

"Mehr Gehalt muss her..."

Am heutigen Dienstag wird in Wien weiterverhandelt. Die Gewerkschaft GPA machte bereits vor Beginn der Gespräche mit einer Kundgebung vor der Wirtschaftskammer Druck. Unter dem Motto "Mehr Gehalt muss her, sonst bleiben die Regale leer" sollten leere Regale auf die Bedeutung der Beschäftigten für den wirtschaftlichen Erfolg des Handels aufmerksam machen. Mit dabei waren auch GPA-Chefin Barbara Teiber und Bundesgeschäftsführer Mario Ferrari.

Niedrige Gehälter im Fokus

Die Arbeitnehmervertreter begründen ihre Forderung mit der rollierenden Inflation von 3,3 Prozent und den Reallohnverlusten der vergangenen drei Jahre. Außerdem würden die Gehälter im Handel deutlich unter dem allgemeinen Lohnniveau liegen. Laut Zahlen des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts beträgt der mittlere Bruttostundenlohn im Handel 19,04 Euro. In der Gesamtwirtschaft sind es 23,09 Euro.

Arbeitgeber sehen wenig Spielraum

Die Arbeitgeber sehen hingegen wenig Spielraum für größere Gehaltssprünge. Sie verweisen auf die schwache Konsumstimmung, hohe Energiepreise und Lohnnebenkosten sowie die starke Konkurrenz internationaler Onlineplattformen. Außerdem sei der Handel sehr unterschiedlich aufgestellt – vom kleinen Ein-Personen-Unternehmen bis zum großen Lebensmittelkonzern.

Annäherung fraglich

Ob es in der dritten Verhandlungsrunde zu einer Annäherung kommt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Für die Beschäftigten geht es um ein spürbares Gehaltsplus, für die Unternehmen um die finanzielle Belastbarkeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.