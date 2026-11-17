Das Land Niederösterreich und der ÖAMTC starten die Kampagne "Schön, dich zu sehen!". Reflektoren machen den Unterschied von bis zu 115 Metern.

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Im Herbst und im Winter werden Fußgänger und Radfahrer im Dunkeln oft zu spät gesehen. Dunkel gekleidete Menschen erkennen Autofahrer im Abblendlicht erst aus rund 25 Metern, mit heller Kleidung aus etwa 40 Metern. Mit Reflektoren sind es bis zu 140 Meter, zeigt die KFV-Sichtbarkeitsstudie 2022.

"25, 40 oder 140 Meter – das ist ein gewaltiger Unterschied. Reflektierende Materialien können entscheidende Sekunden und damit wertvolle Reaktionszeit schaffen", sagt Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ). Auch die Polizei mahnt zur Vorsicht: Bei Dämmerung verlängert sich der Anhalteweg, das Tempo muss zu Licht und Sicht passen.

Schulweg im Fokus

Ein Schwerpunkt der Kampagne sind Kinder. Zwischen 2021 und 2025 wurde in Niederösterreich kein Kind zwischen sechs und 15 Jahren auf einem erfassten Schulweg getötet, doch bei knapp 350 Unfällen gab es 375 Verletzte. Deshalb setzt das Land früh an: 5.190 Kindergartenkinder erlebten bisher die Verkehrszaubershows von "Toni – der Verkehrsfuchs".

Das Kurskonzept "Denken.Üben.Fahren" bereitet im Schuljahr 2026/2027 bis zu 2.000 Kinder auf die freiwillige Radfahrprüfung vor. Die einfachen Tipps der Kampagne: helle Kleidung, Reflektoren an Jacken und Taschen, funktionierendes Licht. Mehr Infos und ein Gewinnspiel gibt es unter radland.at/schoen-dich-zu-sehen.