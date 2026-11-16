NÖ-Nordmanntanne für Brüssel

Ein Stück Niederösterreich leuchtet heuer in Brüssel: Der Christbaum des EU-Parlaments kommt aus Maria Laach am Jauerling.

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Die rund 16 Jahre alte Nordmanntanne ist etwa vier Meter hoch und wuchs im Familienbetrieb von Christbaumkönigin Caroline König. Sie reist klimafreundlich mit dem ÖBB-Nightjet nach Belgien. Schon zum 28. Mal stammt der Baum aus Niederösterreich.

Gemeinsam ausgesucht

Gewählt wurde er vor Ort, gemeinsam mit EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber und Bürgermeister Lorenz Reisinger. "Dass heuer ein Baum aus unserem Betrieb im EU-Parlament die Adventzeit erhellt, macht mich als Christbaumkönigin besonders stolz", sagt Christbaumkönigin Caroline König.

Für Bernhuber steht die Tanne für die jahrelange Arbeit bäuerlicher Familienbetriebe.

Landjugend dabei

Bei der Übergabe an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ist die Landjugend NÖ im Einsatz. Mit rund 20.000 Mitgliedern ist sie die größte Jugendorganisation des Landes. Landesleiter Matthias Luger reist mit.