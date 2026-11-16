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Zum 28. Mal

NÖ-Nordmanntanne für Brüssel

Rudolf Preyer
von
Christbaumkönigin Caroline König mit ihrem Vater in der Christbaumkultur.
Ein Stück Niederösterreich leuchtet heuer in Brüssel: Der Christbaum des EU-Parlaments kommt aus Maria Laach am Jauerling.
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Die rund 16 Jahre alte Nordmanntanne ist etwa vier Meter hoch und wuchs im Familienbetrieb von Christbaumkönigin Caroline König. Sie reist klimafreundlich mit dem ÖBB-Nightjet nach Belgien. Schon zum 28. Mal stammt der Baum aus Niederösterreich.

Gemeinsam ausgesucht

Gewählt wurde er vor Ort, gemeinsam mit EU-Abgeordnetem Alexander Bernhuber und Bürgermeister Lorenz Reisinger. "Dass heuer ein Baum aus unserem Betrieb im EU-Parlament die Adventzeit erhellt, macht mich als Christbaumkönigin besonders stolz", sagt Christbaumkönigin Caroline König.

Für Bernhuber steht die Tanne für die jahrelange Arbeit bäuerlicher Familienbetriebe.

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