Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Kitzbühel
Streif-Rekord wackelt: Alle zittern vor dem Wunderwachs-Italiener
© gepa

Strobl-Bestzeit

Streif-Rekord wackelt: Alle zittern vor dem Wunderwachs-Italiener

23.01.26, 16:33
Teilen

Wunderwachs-Franzoni ist der Gejagte +++ 45.000 Fans live dabei Kitzbühel!

24 Stunden nach der Odermatt-Show im Super-G heißt es Vorhang auf zum ganz große Showdown: Bei der heutigen Hahnenkamm-Abfahrt vor 45.000 Fans (ausverkauft) steht ein Italiener im Fokus: Giovanni Franzoni (24) hat mit zwei Trainings-Bestzeiten in Kitzbühel für Aufsehen gesorgt.

Am Mittwoch kam der Shootingstar bis auf 6 Zehntel an den Strecknerekord von Fritz Strobl aus dem Jahr 1997 (1:51,58 Minuten) heran. „Heuer muss ich richtig schwitzen“, meinte Noch-Rekordinhaber Strobl dazu.

Nachdem sich Downhill-Stars von Hermann Maier über Stefan Eberharter bis zu Aksel Svindal und Aleksander Kilde jahrelang die Zähne an der Strobl-Marke ausgebissen haben, wackelt die Traummarke plötzlich. Grund dafür sind eine minimal veränderte Kurssetzung, eine durch trockene Kälte superschnelle Piste und möglicherweise ein neues Wunderwachs der Italiener. Franzoni hatte bereits auf der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen mit Fabelzeiten auf den Gleitpassagen für Aufregung gesorgt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden