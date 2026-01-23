Streif-Rekord wackelt: Alle zittern vor dem Wunderwachs-Italiener

Wunderwachs-Franzoni ist der Gejagte +++ 45.000 Fans live dabei Kitzbühel!

24 Stunden nach der Odermatt-Show im Super-G heißt es Vorhang auf zum ganz große Showdown: Bei der heutigen Hahnenkamm-Abfahrt vor 45.000 Fans (ausverkauft) steht ein Italiener im Fokus: Giovanni Franzoni (24) hat mit zwei Trainings-Bestzeiten in Kitzbühel für Aufsehen gesorgt.

Am Mittwoch kam der Shootingstar bis auf 6 Zehntel an den Strecknerekord von Fritz Strobl aus dem Jahr 1997 (1:51,58 Minuten) heran. „Heuer muss ich richtig schwitzen“, meinte Noch-Rekordinhaber Strobl dazu.

Nachdem sich Downhill-Stars von Hermann Maier über Stefan Eberharter bis zu Aksel Svindal und Aleksander Kilde jahrelang die Zähne an der Strobl-Marke ausgebissen haben, wackelt die Traummarke plötzlich. Grund dafür sind eine minimal veränderte Kurssetzung, eine durch trockene Kälte superschnelle Piste und möglicherweise ein neues Wunderwachs der Italiener. Franzoni hatte bereits auf der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen mit Fabelzeiten auf den Gleitpassagen für Aufregung gesorgt.