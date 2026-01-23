Alles zu oe24VIP
Horrorsturz auf der Streif: Schweiz-Star böse abgeworfen
© Screenshot / ORF

Wilde Szene

Horrorsturz auf der Streif: Schweiz-Star böse abgeworfen

23.01.26, 12:38
Heftiger Sturz in Kitzbühel! Der Schweizer Arnaud Boisset wurde am Seidlalmsprung wild abgeworfen. 

Der Schweizer hob von vor dem Sprung ab, krachte dann brutal seitlich auf seine Beine. Immerhin ging der Airbag auf und verhinderte Schlimmeres. 

Horrorsturz auf der Streif: Schweiz-Star böse abgeworfen
© Screenshot / ORF

Boisset konnt von selbst aufstehen und fuhr unter tosendem Applaus ins Ziel.

